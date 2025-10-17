Flick aj hráči sú proti zápasom v USA. La Liga rozhodla, musíme to rešpektovať, dodáva

BARCELONA. Nemeckého futbalového trénera Hansiho Flicka neteší fakt, že bude musieť s Barcelonou odohrať ligový zápas v USA. Duel 17. kola proti Villarealu odohrajú jeho zverenci 20. decembra na štadióne Hard Rock v Miami.
S rozhodnutím vedenia La Ligy nesúhlasia ani samotní hráči a Flick im dáva za pravdu. „Rozumiem im. Ani ja z toho nie som nadšený, no La Liga rozhodla takto, čiže sa budeme musieť prispôsobiť. Situáciu rešpektujeme,“ citovala agentúra DPA piatkové vyjadrenie nemeckého trénera.
Prezident katalánskeho klubu Joan Laporta, ktorý túto myšlienku sám presadzoval, naopak hovorí o výnimočnej príležitosti. Podobne ako zástupcovia La Ligy aj on vníma zápas ako možnosť dostať španielsky futbal na americký trh.
Barcelona absolvuje 7. januára aj štvorčlenný turnaj v rámci španielskeho Superpohára v saudskoarabskej Džidde. V Rijáde sa už uskutočnili tri edície talianskeho Superpohára za sebou.
Dva kluby z Apeninského polostrova budú musieť za ligovým duelom taktiež výrazne cestovať. AC Miláno odohrá svoj februárový zápas proti Comu v austrálskom Perthe.
Európska futbalová únia (UEFA) síce dovolila obom ligám presunúť dejiská zápasov, no podľa slov jej prezidenta Aleksandra Čeferina ide len o výnimku.