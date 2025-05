Flick chce s Barcelonou oslavovať titul každý rok: Je neuveriteľné, koľko ľudí vyšlo do ulíc

„Je naozaj skvelé vidieť, aká vášeň pre tento úžasný klub sa odráža v tvárach týchto ľudí. Samozrejme, že by nebolo zlé, keby sme to zažívali každý rok.

Takže ideme do toho a v nasledujúcich rokoch na tom budeme tvrdo pracovať. Nie je to jednoduché, ale keď zostaneme sústredení, možno to dokážeme aj o rok. Je neuveriteľné, koľko ľudí vyšlo do ulíc,“ uviedol Flick na sobotnej tlačovej konferencii.