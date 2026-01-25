Hanckove Atlético malo jednoznačne navrch. Mallorcu s Valjentom zdolalo rozdielom triedy

Futbalisti Atlética Madrid zdolali v domácom stretnutí 21. kola španielskej La Ligy Mallorku 3:0.
V nedeľnom zápase nastúpil slovenský reprezentant Dávid Hancko v drese Atletica proti krajanovi a kapitánovi Mallorky Martinovi Valjentovi. Obaja obrancovia odohrali celý duel.
Zápas rozhodli dorážka Alexandra Sörlotha, nešťastný vlastný gól Davida Lopeza a presný zásah Thiaga Almadu.
Tretie Atlético neprehralo v lige 5 duelov za sebou. Od štvrtého Villarrealu, ktorý má zápas k dobru, sa vzdialilo na rozdiel troch bodov.
Mallorca je v neúplnej tabuľke na 16. mieste, dva body nad zónou zostupu.
La Liga - 21. kolo:
Atlético Madrid - RCD Mallorca 3:0 (1:0)
Góly: 22. Sörloth, 75. Lopez (vlastný), 87. Almada
/D. Hancko odohral celý zápas - M. Valjent celý zápas/