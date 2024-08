Ružomberok sa v Splite pobije o postup. Boli sme hanbliví, musíme byť dravejší, hovorí tréner

"Prvý duel nám ukázal, že sa musíme v odvete chovať trochu inak, hlavne v ofenzíve. Keď sa na to pozerám spätne, boli sme trochu hanbliví, bojazliví.

Ružomberský kouč sa stále nemôže spoliehať na všetkých futbalistov z kádra.

"Pred každým stretnutím riešime typológiu hráčov, ktorá sa hodí na súpera. Niekedy je to v našich možnostiach, ale inokedy zase nie.

Stále sme bez troch-štyroch hráčov, čo patria do základnej zostavy. Do Splitu ideme s pocitom, že doma mužstvo splnilo jeden čiastkový cieľ, keď do odvety si prináša hrateľný výsledok, čo je pozitívne.

Od začiatku jari bol pred nami nejaký cieľ. Potom ďalší a ďalší. Jeden duel za druhým bol zápasom roka. Vďaka celému mužstvu, jeho výkonom a výsledkom, sme sa dostali až sem.

Takže zasa ide už o niekoľký zápas roka. Aj tento sme si zaslúžili vďaka predchádzajúcim. Musíme k nemu pristúpiť zodpovedne a urobiť všetko pre to, aby sme uspeli," zdôraznil Smetana.