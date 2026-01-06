Zlé správy pre Man City. Gvardiol utrpel zlomeninu nohy a musí ísť na operáciu

Joško Gvardiol utrpel zlomeninu nohy
Joško Gvardiol utrpel zlomeninu nohy (Autor: TASR/AP)
6. jan 2026 o 13:05
Dĺžka absencie zatiaľ nie je známa.

Chorvátsky futbalista Joško Gvardiol z Manchestru City utrpel zlomeninu nohy v nedeľňajšom domácom zápase Premier League s Chelsea (1:1) a musí ísť na operáciu. Klub to potvrdil vo vyhlásení, správu zverejnila agentúra AP.

Gvardiol bol jeden z dvoch stopérov, ktorí sa zranili v druhom polčase, spolu s ním aj Ruben Dias. Z hry odišli ešte predtým ako Enzo Fernandez strelil vyrovnávajúci gól hostí v nadstavenom čase.

Manchester teraz informoval o stave Gvardiola: „Obranca utrpel zlomeninu holennej kosti a podstúpi operáciu koncom tohto týždňa. Stále prebiehajú vyšetrenia, aby sa zistil úplný rozsah zranenia a očakávaná prognóza.“

Pred potvrdením zranenia tréner Pep Guardiola pripustil, že to u oboch hráčov „nevyzerá dobre“.

Rozsah Diasovho zranenia zatiaľ nie je známy. Ich absencia ešte viac komplikuje stav v obrane, keďže John Stones bol mimo hry uplynulý mesiac pre zranenie stehna a Rayan Ait-Nouri štartoval na Africkom pohári národov.

Okrem toho stredopoliar Nico Gonzalez vynechal zápas s Chelsea pre zranenie a Guardiolovi bude v stredajšom zápase s Brightonom chýbať aj Savinho, Oscar Bobb, Mateo Kovačič a Omar Marmoush.

Pozitívnou správou z víkendu bol však úspešný návrat Rodriho, ktorý odohral celých 90 minút, čo bol jeho prvý zápas v základnej zostave od októbra.

