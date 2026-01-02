Môj klub je mimoriadny. Guardiola potvrdil, že chce s Man City dodržať kontrakt

TASR|2. jan 2026 o 16:12
Zmluva mu platí do leta 2027.

Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola v piatok zopakoval, že chce dodržať kontrakt s Manchestrom City. Ten mu platí do leta 2027.

Reagoval tak na špekulácie, že by ho už v tomto roku mohol na lavičke nahradiť Enzo Maresca, ktorý v prvý deň nového roka skončil v Chelsea.

„Mám zmluvu. Povedal som to už tisíc miliónov krát. Som tu už 10 rokov, jedného dňa odídem, ale momentálne mám zmluvu. Som šťastný a chcem bojovať so svojím tímom,“ zdôraznil podľa DPA Guardiola, ktorý je v City od roku 2016.

Vyjadril sa aj k odchodu Marescu, ktorý je jeho bývalý asistent: „Jediné, čo môžem povedať, je, že Chelsea z môjho pohľadu stratila neuveriteľného trénera, neuveriteľnú osobu. Ale toto je rozhodnutie vedenia Chelsea, takže k tomu nemám čo povedať. Len to potvrdzuje, aké mám šťastie v klube, kde som. Môj klub je mimoriadny.“

