Ty aj tvoje deti zomriete. Tréner Chelsea sa stal terčom anonymných útokov

Kormidelník Chelsea prezradil, že sa stal terčom útoku anonymného účtu po tom, ako jeho tím prehral so Southamptonom 0:1.

"Prišlo mi niekoľko nepríjemných e-mailov, v ktorých píšu, aby som zomrel a aby zomreli aj moje deti. Môžete na to odpovedať dvoma spôsobmi.

Mohol by som povedať, že mi je to jedno, ale viete, že by som klamal," uviedol Potter pre agentúru AFP.

Napriek urážkam sa však snaží zostať pozitívny pred nedeľným londýnskym derby na pôde Tottenhamu. Predchádzajúci vzájomný zápas dopadol v auguste remízou 2:2.

Tabuľka Premier League