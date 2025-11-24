Fanúšikovia si vypýtali zmeny. Rangers vyhodili generálneho aj športového riaditeľa

Nicolas Raskin z Glasgowa Rangers
Nicolas Raskin z Glasgowa Rangers (Autor: SITA/AP)
24. nov 2025
Po slabom úvode sezóny sa nich zniesla kritika.

GLASGOW. Škótsky futbalový klub Glasgow Rangers prepustil generálneho riaditeľa Patricka Stewarta a športového riaditeľa Kevina Thelwella.

Obaja podľa vedenia neboli súčasťou vízie pre novú kapitolu klubu.

Stewart aj Thelwell boli terčom kritiky zo strany fanúšikov po slabom štarte do sezóny, ktorý viedol v októbri k odvolaniu hlavného trénera Russella Martina.

Stewart v minulosti vykonával rovnakú funkciu v Manchestri United a do Ibrox Stadium prišiel v decembri minulého roka.

Thelwella vymenovali v závere predošlej sezóny, svoju funkciu však prebral až po odchode z anglického Evertonu.

Pozície dočasného výkonného riaditeľa sa ujal Fraser Thornton a klub hľadá náhrady za odchádzajúcu dvojicu funkcionárov.

Rangers vyhrali pod vedením nového kormidelníka Dannyho Rohla štyri stretnutia za sebou, stále však majú deväťbodové manko na Hearts - lídra škótskej Premiership. Informovala agentúra AFP.

