Fanúšikovia si vypýtali zmeny. Rangers vyhodili generálneho aj športového riaditeľa

GLASGOW. Škótsky futbalový klub Glasgow Rangers prepustil generálneho riaditeľa Patricka Stewarta a športového riaditeľa Kevina Thelwella.
Obaja podľa vedenia neboli súčasťou vízie pre novú kapitolu klubu.
Stewart aj Thelwell boli terčom kritiky zo strany fanúšikov po slabom štarte do sezóny, ktorý viedol v októbri k odvolaniu hlavného trénera Russella Martina.
Stewart v minulosti vykonával rovnakú funkciu v Manchestri United a do Ibrox Stadium prišiel v decembri minulého roka.
Thelwella vymenovali v závere predošlej sezóny, svoju funkciu však prebral až po odchode z anglického Evertonu.
Pozície dočasného výkonného riaditeľa sa ujal Fraser Thornton a klub hľadá náhrady za odchádzajúcu dvojicu funkcionárov.
Rangers vyhrali pod vedením nového kormidelníka Dannyho Rohla štyri stretnutia za sebou, stále však majú deväťbodové manko na Hearts - lídra škótskej Premiership. Informovala agentúra AFP.