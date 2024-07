UEFA sen Girony nezničila. Španielskemu klubu povolila účasť v Lige majstrov

Katalánska Girona má rovnakého vlastníka zo Spojených arabských emirátov ako Manchester City, obe družstvá sa na základe v domácich ligových súťažiach kvalifikovali do LM.

Klub z Francúzskej riviéry zase patrí do portfólia Ineosu rovnako ako Manchester United, oba tímy si vybojovali účasť v EL.

V ostatnom období museli "sesterské" kluby zaviesť isté zmeny, aby splnili predpisy UEFA týkajúce sa vlastníctva viacerých klubov v rovnakej súťaži.

Situáciu následne skúmala Komisia na finančnú kontrolu klubov (CFCB). Ak by uvedené kluby neprešli kontrolou CFCB, hrozil by im posun do súťaží nižšej úrovne.

"V dotknutých kluboch nastali významné zmeny vo vlastníckej štruktúre, riadení a finančnej podpore, čo podstatne obmedzilo vplyv investorov a rozhodovaciu právomoc nad viac ako jedným klubom," uviedla UEFA a pokračovala:

"Dotknutí investori previedli svoje podiely v Girona FC a OGC Nice na nezávislých správcov prostredníctvom štruktúry zriadenej pod dohľadom CFCB."