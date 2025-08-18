Zápasy Nemeckého pohára poznačili rasistické incidenty. Odsúdil ich aj Gianni Infantino

Gianni Infantino počas tlačovej konferencie.
Gianni Infantino počas tlačovej konferencie. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. aug 2025 o 11:01
ShareTweet0

Vo futbale nie je miesto pre rasizmus, zopakoval.

LIPSKO. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino dôrazne odsúdil rasistické incidenty na zápasoch Nemeckého pohára v Lipsku a Postupime a prisľúbil podporu postihnutým hráčom.

„Opakujem to a budem to robiť aj naďalej - vo futbale nie je miesto pre rasizmus ani žiadnu inú formu diskriminácie,“ povedal po nedeľňajších udalostiach.

Infantino očakáva, že Nemecký futbalový zväz (DFB) a nemecká polícia vyšetria a potrestajú páchateľov: „FIFA, hráčska asociácia a celá futbalová komunita pevne stoja za tými, ktorých sa tieto incidenty dotkli.

Sme odhodlaní zabezpečiť, aby boli hráči rešpektovaní a chránení a aby organizátori súťaže a orgány činné v trestnom konaní prijali vhodné opatrenia.“

Počas zápasu Lokomotivu Lipsko s FC Schalke 04 (0:1 po predĺžení) Christopher Antwi-Adjei informoval rozhodcu, že z tribúny na neho kričali rasistické urážky.

Hlavný arbiter Max Burda následne prerušil zápas na niekoľko minút za stavu 0:0. Po tom, čo hlásateľ na štadióne upozornil divákov, že sa majú vyhýbať diskriminačným pokrikom, zápas pokračoval.

Hráča Schalke následne po dotyku lopty vypískali mnohí diváci Lipska. Antwi-Adjei následne podal sťažnosť a polícia začala vyšetrovanie.

Vedenie Lokomotivu Lipsko pôvodne informovalo, že nie je dôkaz o urážkach, no následne sa hráčovi aj Schalke 04 ospravedlnilo.

Hosťujúci tréner Miron Muslič kritizoval reakciu fanúšikov Lipska, ktorí vypískali Antwi-Adjeiho, hoci vedeli, čo sa stalo.

Reakcia priaznivcov na štadióne Karla-Liebknechta v Postupime bola úplne opačná.

Po urážke hráča 1. FC Kaiserslautern v pohárovom zápase proti RSV Eintracht Stahnsdorf (7:0) páchateľa vďaka rýchlemu zásahu divákov a ochranky identifikovali a obe skupiny fanúšikov následne skandovali „nacisti von“.

DFB Pokal

    Gianni Infantino počas tlačovej konferencie.
    Gianni Infantino počas tlačovej konferencie.
    Zápasy Nemeckého pohára poznačili rasistické incidenty. Odsúdil ich aj Gianni Infantino
    dnes 11:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»DFB Pokal»Zápasy Nemeckého pohára poznačili rasistické incidenty. Odsúdil ich aj Gianni Infantino