Infantino chváli rozšírené MS klubov: Najúspešnejšia klubová súťaž sveta

NEW YORK. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino vyhodnotil rozšírenú edíciu MS klubov FIFA 2025 v USA za najúspešnejšiu klubovú súťaž sveta.

Takmer mesiac trvajúce podujatie sa uskutočnilo za účasti 32 tímov a v nedeľu 13. júla o 21.00 SELČ vyvrcholí súbojom Paríža St. Germain s Chelsea FC.

„Zlatá éra klubového futbalu odštartovala. S určitosťou môžeme povedať, že MS klubov boli obrovským úspechom. Počúvali sme, že finančne to nebude fungovať a nikoho to nebude zaujímať, ale môžem povedať, že sme za 63 zápasov vygenerovali príjmy v celkovej výške 2,1 miliardy amerických dolárov. Už teraz je to najúspešnejšia klubová súťaž sveta, pri priemere 33 miliónov na zápas sa nám žiadna iná súťaž ani nepribližuje,“ citovala agentúra AFP Infantina.