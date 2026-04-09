Donnarumma odmietol špekulácie o bonusoch za MS: Ako kapitán som nikdy nežiadal ani euro

Taliansky brankár Gianluigi Donnarumma sa ohradil proti tvrdeniu, že futbalisti národného tímu požadovali pred barážou bonusy za postup na majstrovstvá sveta.
Štvornásobní šampióni napokon v marcovom finále play off vypadli na penalty s Bosnou a Hercegovinou a tretíkrát v rade budú na finálovom turnaji chýbať.
"Ako kapitán som nikdy po talianskom národnom tíme nežiadal ani euro," povedal Donnarumma televízii Sky Sports Italia. "Národný tím vždy, v každej súťaži, dáva darček hráčom, ktorí sa kvalifikujú na turnaj.
To je všetko, ale nikto federáciu o nič nežiadal. Našou odmenou by bola účasť na majstrovstvách sveta," povedal.
Taliani nezvládli kvalifikáciu tretíkrát za sebou a sú jedinými bývalými svetovými šampiónmi, ktorí sa nezúčastnia troch finálových turnajov v rade.
Po neúspechu odstúpil predseda talianskeho zväzu Gabriele Gravina a z realizačného tímu reprezentácie odišiel niekdajší slávny brankár Gianluigi Buffon, ktorý plnil funkciu takzvaného vedúceho delegácie. Skončil aj tréner Gennaro Gattuso.
"Musíme začať odznova, ísť ďalej," povedal dvadsaťsedemročný brankár Manchestru City. "Musíme sa spamätať; do ďalších majstrovstiev sveta zostávajú štyri roky a medzitým sú tu veľké súťaže, ako sú majstrovstvá Európy a Liga národov.
Kým začneme rozmýšľať o majstrovstvách sveta, musíme sa zamerať na tieto turnaje a začať hneď naplno, "dodal.