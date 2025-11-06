Atlantu povedie staronový tréner. Počas prvého angažmánu vyhral s tímom titul

Tréner Gerardo "Tata" Martino.
Tréner Gerardo "Tata" Martino. (Autor: TASR)
6. nov 2025 o 23:26
Šesťdesiatdvaročný kormidelník nahradil na poste Ronnyho Deilu.

WASHINGTON. Argentínsky futbalový tréner Gerardo "Tata" Martino, ktorý doviedol Atlantu United v roku 2018 k zisku MLS Cupu, sa vrátil na lavičku tímu. S vedením klubu podpísal dvojročný kontrakt.

Šesťdesiatdvaročný kormidelník nahradil na poste Ronnyho Deilu, ktorý skončil vo funkcii po tom, ako Atlanta v uplynulej sezóne vyhrala iba päť zápasov a obsadila 14. miesto v tabuľke Východnej konferencie.

Martino viedol Atlantu v roku 2017, keď sa zapojila do MLS ako expanzný tím. Už o rok neskôr s ňou oslavoval zisk titulu.

Martino v minulosti viedol aj FC Barcelona, reprezentácie Argentíny, Paraguaja či Mexika a v MLS aj Inter Miami s hviezdnym Lionelom Messim. Informáciu priniesla agentúra AFP.

    Tréner Gerardo "Tata" Martino.
    Tréner Gerardo "Tata" Martino.
    Atlantu povedie staronový tréner. Počas prvého angažmánu vyhral s tímom titul
