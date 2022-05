Taký ťažký zápas s nami ešte slovanisti nemali, hovorí pred finále tréner Trnavy

"Byť kapitánom mužstva je vždy česť, je jedno, či to bolo v reprezentácii, v Liverpoole alebo teraz v Spartaku. Veľmi si toto gesto vážim, či už od trénera alebo aj od spoluhráčov. Urobím všetko, aby som bol tým správnym kapitánom a priviedol tú pomyselnú loď do prístavu, aký si všetci želáme," reagoval Škrtel.

"Predošlý zápas bol ako prípravný. Finále pohára bude niečo úplne iné. Aj my to budeme mať ťažké, ale aj Slovan. Taký ťažký zápas s nami ešte, myslím si, belasí nemali," poznamenal Gašparík.

Neznamená to však, že líder kabíny Martin Mikovič do zápasu so Slovanom nenastúpi. Napriek tomu, že ligový duel v Bratislave v nedeľu nedohral, bude k dispozícii.

Mužstvo pripravuje na každú maličkosť. V troch tohtoročných zápasoch oboch tímov padli iba dva góly, vylúčené teda nie je ani to, že by mohol nakoniec rozhodovať rozstrel z 11 metrov.

"Musíme sa tiež pripraviť, aby publikum nestrhlo hráčov do niečoho, čo nemáme pripravené a nechceme. Budeme aj s týmto pracovať a upozorňovať na to chalanov. Želám si, aby prišlo čo najviac divákov a žilo to. Bude to mať obrovskú emóciu, na ihrisku a pravdepodobne aj v hľadisku."

Kapacita štadióna je z bezpečnostných dôvodov znížená na 16-tisíc divákov, podľa hovorkyne Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Moniky Jurigovej sa zatiaľ predala približne polovica vstupeniek.

Slovanisti do svojho sektora za bránkou kúpili približne 1500 vstupeniek, spartakovci zatiaľ asi 1300. Predaj ešte prebieha počas piatka a sobotného popoludnia.

Fanúšikovia Spartaka pricestujú do hlavného mesta špeciálnym vlakom. Súprava s 15 vozňami pojme maximálne 1700 ľudí, z Trnavy má odchod v deň zápasu o 14.25 h. Zo železničnej stanice Bratislava - Nové Mesto potom budú fanúšikov transportovať na štadión autobusmi.