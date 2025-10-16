Bale priznal, že mal strach z bankrotu. Vždy ma to desilo, hovorí

BRATISLAVA. Bývalý waleský futbalista Gareth Bale otvorene priznal, že mal obavy z bankrotu po ukončení svojej profesionálnej kariéry.
Ako referuje web denníka AS, v rozhovore pre Front Office Sports vyjadril strach z toho, že by mohol skončiť ako mnohí iní exšportovci, ktorí nevedeli správne spravovať svoje financie.
„Vždy ma to desilo,“ povedal Bale. „Čítal som články o športovcoch, ktorí skončili kariéru a ocitli sa v bankrote. Nevedia, ako narábať s peniazmi, nevedia, čo robiť so všetkým tým majetkom.
Mnohí žijú luxusný život, čo som sa snažil nerobiť. Vždy som dával pozor na to, ako bude vyzerať môj život po futbale.“
Po prestupe z Tottenhamu Hotspur do Realu Madrid sa Bale stal jedným z najlepšie platených futbalistov sveta, počas pôsobenia na Bernabéu zarobil viac ako 170 miliónov eur. Počas svojej kariéry hral aj v MLS a definitívne ukončil kariéru po majstrovstvách sveta v roku 2022.
„Keď skončíte, prestanete dostávať plat. Ako si ľudia dokážu zreorganizovať život? Vždy som sa snažil diverzifikovať, mal som predstavu investovať peniaze do viacerých oblastí. Ak by jedna z nich nevyšla, nestratil by som všetko.“
Po odchode do „futbalového dôchodku“ sa Bale pustil do rôznych finančných projektov, vrátane tematických barov zameraných na minigolf a práce komentátora pre britskú televíziu vysielajúcu Ligu majstrov.
Nedávno začal rokovania s Cardiff City, klubom zo svojho rodného mesta, ktorý podľa neho má veľký potenciál napriek niekoľkoročnej stagnácii.
„Je to klub, ktorý už niekoľko rokov upadá, ale má veľký potenciál ako jediný klub v meste,“ dodal Bale.