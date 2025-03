Vydával sa za zosnulého brata a tvrdil, že má o 5 rokov menej. Podvod z Južnej Ameriky nemá obdobu

Po týchto skutočnostiach odrátali jeho klubu Aurora 33 bodov. Po odhalení sa hráč ospravedlnil a prezradil, ako sa to všetko začalo.

Montaňo v roku 2024 zaznamenal v 20 stretnutiach osem gólov a jednu asistenciu. To mu prinieslo pozvánku do mládežníckej reprezentácie. Debutoval však už v roku 2019.

To znamená, že donedávna všetci verili, že hráč patrí do kategórie roku 2005, takže v deň svojho debutu by mal 14 rokov. Tento fakt však zostal nepovšimnutý.

Čas plynul, Montaňo vynikal, povolali ho do reprezentačného "áčka", no neodohral tam ani minútu.

Klub Royal Pari tvrdil, že sa vydáva za zosnulého brata a celé sa to dostalo až pred súd. Tam povedal, že prišiel do inštitúcie, aby sa pripojil k tímu do 13 rokov a že v Aurore o falšovaní nevedeli.

Jeho skutočné meno je Diego, falošný občiansky preukaz vyrobil, keď mal 11 alebo 12 rokov, a že osoba, ktorá mu pomohla, bol sused Alberto, ktorý býval neďaleko a bol právnik.