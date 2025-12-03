Deň, ktorý si navždy zapamätá. Haaland je na rekord pyšný, Guardiola záver pretrpel

Keď sa Pep Guardiola posadil pred média, bolo na ňom vidieť mix emócii. Pociťoval úľavu a zároveň bol šťastný, že jeho tím prežil deväťgólový triler.
"Užili ste si zápas? Hej? Dobré, že?," pobavil španielsky tréner prítomných novinárov, no vzápätí aj on dostal otázku, ako si zápas užil.
"Ja? Môj bože, stratil som všetky vlasy. Myslel som si, že hráči sú šťastní, že so mnou pracujú, no presvedčil som sa, že nie," vtipkoval.
Manchester City viedol v zápase 14. kola Premier League na pôde Fulhamu už 5:1, no napokon sa o víťazstvo strachoval do poslednej minúty. Domáci bol blízko k senzácii, keď ich od gólu na 5:5 delili centimetre.
Články mohli ísť do koša
Manchester City aktuálne ťahá sériu dvoch ligových výhier, ale tie sa rodili ťažšie, ako to na prvý pohľad vyzeralo. Proti Leedsu prišiel o dvojgólové vedenie a na Craven Cottage takmer premárnil náskok štyroch gólov.
"V inej súťaži to viete kontrolovať, ale toto je Premier League. Vzrušujúca a nepredvídateľná. Viem, že sa ma budete pýtať, čo sa stalo, ale nemám odpoveď.
Keď bolo 5:1, nikto z vás nečakal, že sa toto stane, že? Už ste začali písať články, že Manchester City je späť a potom všetko išlo do koša," prihováral sa Guardiola novinárom na tlačovej konferencii.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Fulham - Manchester City
V 70. minúte mohol Erling Haaland upraviť skóre na 6:2, ale hlavičkoval do žrde. Následne na druhej strane v rozpätí šiestich minút dvakrát skóroval Samuel Chukwueze a zrazu sa náskok City scvrkol na jeden gól.
V poslednej minúte nadstaveného času mohol Fulham zásluhou Joshua Kinga vyrovnať, no loptu spred bránkovej čiary včas odkopol Joško Gvardiol.
"Nepýtajte sa ma, ako sme to prežili. V závere som sa viac pozeral na hodiny ako na hru. Mali sme trochu šťastia, ale zvládli sme to," uviedol Guardiola.
Tak rýchlo to nečakal
Udalosťou zápasu bol aj jubilejný 100. gól Erlinga Haalanda v Premier League. Stačilo mu na to len 111 zápasov, čím sa postaral o ďalší rekord.
"Som na to veľmi pyšný. Byť v klube 100 je veľká vec. Bol to jeden z mojich cieľov, keď som prišiel do City, no nečakal som, že to dokážem tak rýchlo.
Myslím si, že keď sa niekedy po skončení kariéry ohliadnem späť, tento deň si určite budem navždy pamätať," priznal nórsky útočník pre City Studios.
VIDEO: Erling Haaland a jeho 100 gólov v Premier League
Haaland povedal, že proti Fulhamu mohol streliť viac ako jeden gól, a tak musí ďalej na sebe pracovať. Slovami chvály na jeho adresu nešetril ani tréner.
"Keby ste mi pred zopár rokmi hovorili, že toto dosiahne, spýtal by som sa vás, či ste si tým istý? V tejto lige? Jeho čísla sú však šialené.
Je pre nás najdôležitejší hráč a dúfam, že zostane hladný po tom, aby pokračoval v tomto klube a strelil zaň čo najviac gólov," vraví Guardiola.
Rekordérom v počte gólov v Premier League (260) je legendárny útočník Alan Shearer. Na pokorenie stovky však potreboval o trinásť zápasov viac.
"Má všetko, čo útočník potrebuje. Je silný, rýchly, dobrý vo vzduchu a tiež má talent byť v správnom čase na správnom mieste, aby mohol gólovo zakončiť.
Jeho prístup je prvotriedny a zbožňujem jeho nemilosrdnosť pred bránkou súpera," povedala o Haalandovi ikona Newcastlu United.
Silva: Zaslúžili sme si vyrovnať
Hráči Fulhamu aj tréner Marco Silva boli po záverečnom hvizde smutní z prehry, no zhodli sa, že na tímovom duchu, ktorý ukázali, môžu stavať.
"Zo zápasu si určite môžeme odniesť veľa pozitív. Tým hlavným je prepojenie hráčov s fanúšikmi. Na konci preukázali rešpekt tímu, hoci doma prehral a inkasoval päť gólov," povedal po zápase Silva.
Podobne pokračoval aj dvojgólový Chukwueze, ktorý dal Fulhamu nádej na body. Napokon však séria prehier s Manchestrom City trvá už dlhých 19 zápasov.
"Bol to bláznivý zápas. Dostali sme góly, ktoré sme nemali dostať, ale páčil sa mi náš tímový duch. Streliť dva góly je dobrý pocit, ale keďže sme prehrali, veľa to pre mňa neznamená," povedal Nigérijčan.
Napriek prehre Londýnčania potvrdili, že na Craven Cottage sa len-tak po body nechodí. V tejto sezóne tam okrem City vyhral už len Arsenal (1:0).
"Vzhľadom na tú reakciu si myslím, že sme si vyrovnávajúci gól zaslúžili. Do budúcna nám však tento zápas môže pomôcť," dodal Silva, ktorého mužstvo najbližšie čaká domáce derby s Crystal Palace.