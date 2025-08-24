Sauer sa udomácňuje v základnej zostave Toulouse. Jeho tím odštartoval sezónu výborne

PARÍŽ. Futbalisti Lorientu zvíťazili v druhom kole francúzskej Ligue 1 pred domácimi fanúšikmi nad Stade Rennes jednoznačne 4:0.
Bez prehry pokračujú v ligovej sezóne hráči Toulouse, Brest zdolali na svojom trávniku 2:0.
Slovenský stredopoliar Mário Sauer nastúpil v základnej zostave a odohral 60 minút.
Ligue 1 - 2. kolo:
Lorient - Stade Rennes 4:0 (1:0)
Góly: 45+4. Soumano, 47. Tosin, 65. Pagis, 69. Le Bris. ČK: 6. Camara, 11. Wooh (obaja Rennes)
Le Havre - Racing Lens 1:2 (1:2)
Góly: 45+3. Doucoure - 9. Said (z 11 m), 40. Fofana
FC Toulouse - Stade Brest 2:0 (0:0)
Góly: 52. a 65. Magri
/M. Sauer (Toulouse) hral do 60. minúty/
Racing Štrasburg - FC Nantes 1:0 (0:0)
Gól: 81. Emegha
OSC Lille - AS Monaco
/hrá sa od 20.45 h/