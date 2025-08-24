Sauer sa udomácňuje v základnej zostave Toulouse. Jeho tím odštartoval sezónu výborne

Futbalisti Toulouse FC sa tešia z gólu.
TASR|24. aug 2025 o 19:52
Klub slovenského stredopoliara v aktuálnej sezóne ešte nedostal gól a má na svojom konte plný počet bodov.

PARÍŽ. Futbalisti Lorientu zvíťazili v druhom kole francúzskej Ligue 1 pred domácimi fanúšikmi nad Stade Rennes jednoznačne 4:0.

Bez prehry pokračujú v ligovej sezóne hráči Toulouse, Brest zdolali na svojom trávniku 2:0.

Slovenský stredopoliar Mário Sauer nastúpil v základnej zostave a odohral 60 minút.

Ligue 1 - 2. kolo:

Lorient - Stade Rennes 4:0 (1:0)

Góly: 45+4. Soumano, 47. Tosin, 65. Pagis, 69. Le Bris. ČK: 6. Camara, 11. Wooh (obaja Rennes)

Le Havre - Racing Lens 1:2 (1:2)

Góly: 45+3. Doucoure - 9. Said (z 11 m), 40. Fofana

FC Toulouse - Stade Brest 2:0 (0:0)

Góly: 52. a 65. Magri

/M. Sauer (Toulouse) hral do 60. minúty/

Racing Štrasburg - FC Nantes 1:0 (0:0)

Gól: 81. Emegha

OSC Lille - AS Monaco

/hrá sa od 20.45 h/

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

