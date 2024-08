Španělsko



Také fotbalisté Španělska ví jaké to je vyhrát olympijské hry, podařilo se jim to na domácích LOH v roce 1992 v Barceloně, kde ve finále zdolali 3:2 Polsko. V roce 2000 a také na posledních LOH v Tokiu bralo Španělsko stříbro. Současný výběr vede jako hlavní trenér Santi Denia a také má v kádru několik hvězd současného fotbalu. Obranným řadám vévodí dvojice stoperů z FC Barcelony Eric García a Pau Cubarsí, v záložní řadě najdeme Álexe Baenu a Fermína Lópeze, o góly by se pak měl starat především kapitán týmu Abel Ruiz hrající v La Lize za Gironu.

Španělsko prožilo úspěšný start turnaje, když zdolalo 2:1 nepříjemný Uzbekistán a na tento výsledek navázalo v druhém duelu ve skupině, kde porazilo 3:1 outsidera z Dominikánské republiky a předčasně si tak zajistilo postup do play-off. O první místo ve skupině ale připravil Španělsko Egypt, kterému Španělé podlehli ve vyrovnaném zápase 1:2 a museli se tak spokojit s druhým místem. Ve čtvrtfinále tak na Španělsko čekalo do té doby suverénní Japonsko, Španělé ale tento duel opanovali jasně 3:0 a prošli do semifinále. Těsně před branami finále se Španělsku postavilo Maroko, které poslal v 1. poločase do vedení nejlepší střelec turnaje, šestigólový Sufján Rahímí. Ve 2. poločase ale stav utkání vyrovnal Fermín López, který zatím svými góly mužstvo táhne, a postupovou trefu si připsal v 85. minutě střídající Juanlu Sánchez, který poslal Španělsko do boje o zlato.