Deschamps si vybral silnú zostavu. Francúzi vyzvú Brazíliu aj s Mbappém

Kylian Mbappé oslavuje gól proti Ukrajine.
Kylian Mbappé oslavuje gól proti Ukrajine. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. mar 2026 o 15:22
ShareTweet0

Francúzsko odohrá koncom marca dva prípravné zápasy.

Kanonier Kylian Mbappé figuruje v nominácii francúzskej futbalovej reprezentácie na marcové prípravné zápasy proti Brazílii a Kolumbii.

Kapitán tímu sa po zranení kolena vrátil do zostavy Realu Madrid. V utorňajšej osemfinálovej odvete Ligy majstrov na pôde Manchestru City (2:1) sa v druhom polčase dostal na ihrisko ako striedajúci hráč.

Francúzi najskôr nastúpia 26. marca v americkom meste Foxborough proti Brazílčanom. O tri dni neskôr ich vo Washingtone čaká duel s Kolumbiou.

Tréner Didier Deschamps zaradil do nominácie aj Huga Ekitikeho z FC Liverpool a Rayana Cherkiho z Manchestru City. Pre zranenie členka bude chýbať Bradley Barcola z Paríža Saint-Germain.

Nominácia Francúzska na marcové prípravné zápasy

brankári: Lucas Chevalier (Paríž Saint-Germain), Mike Maignan (AC Miláno), Brice Samba (Stade Rennes)

obrancovia: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea FC), Lucas Hernandez (Paríž Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Pierre Kalulu (Juventus Turín), Ibrahima Konate (FC Liverpool), William Saliba (Arsenal Londýn)

stredopoliari: Eduardo Camavinga (Real Madrid), N'Golo Kante (Fenerbahce Istanbul), Manu Kone (AS Rím), Adrien Rabiot (AC Miláno) Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paríž Saint-Germain)

útočníci: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele, Desire Doue (obaja Paríž Saint-Germain), Hugo Ekitike (FC Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Mníchov), Marcus Thuram (Inter Miláno)

Antonio Rüdiger.
Je pod veľkou paľbou kritiky. Nemecký tréner sa zastal obrancu Realu Madrid
dnes 18:14
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Deschamps si vybral silnú zostavu. Francúzi vyzvú Brazíliu aj s Mbappém