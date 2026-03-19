Deschamps si vybral silnú zostavu. Francúzi vyzvú Brazíliu aj s Mbappém

Kanonier Kylian Mbappé figuruje v nominácii francúzskej futbalovej reprezentácie na marcové prípravné zápasy proti Brazílii a Kolumbii.
Kapitán tímu sa po zranení kolena vrátil do zostavy Realu Madrid. V utorňajšej osemfinálovej odvete Ligy majstrov na pôde Manchestru City (2:1) sa v druhom polčase dostal na ihrisko ako striedajúci hráč.
Francúzi najskôr nastúpia 26. marca v americkom meste Foxborough proti Brazílčanom. O tri dni neskôr ich vo Washingtone čaká duel s Kolumbiou.
Tréner Didier Deschamps zaradil do nominácie aj Huga Ekitikeho z FC Liverpool a Rayana Cherkiho z Manchestru City. Pre zranenie členka bude chýbať Bradley Barcola z Paríža Saint-Germain.
Nominácia Francúzska na marcové prípravné zápasy
brankári: Lucas Chevalier (Paríž Saint-Germain), Mike Maignan (AC Miláno), Brice Samba (Stade Rennes)
obrancovia: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea FC), Lucas Hernandez (Paríž Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Pierre Kalulu (Juventus Turín), Ibrahima Konate (FC Liverpool), William Saliba (Arsenal Londýn)
stredopoliari: Eduardo Camavinga (Real Madrid), N'Golo Kante (Fenerbahce Istanbul), Manu Kone (AS Rím), Adrien Rabiot (AC Miláno) Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paríž Saint-Germain)
útočníci: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele, Desire Doue (obaja Paríž Saint-Germain), Hugo Ekitike (FC Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Mníchov), Marcus Thuram (Inter Miláno)