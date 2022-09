Rasisticky urazil protihráča. Aby zápas dohrali, museli ho vystriedať

"Bol to rasistický komentár a je to neakceptovateľné. Použil to slovo, ktoré je asi najhoršie na svete. Myslím si, že to nepatrí do spoločnosti," povedal k incidentu kormidelník Miami Phil Neville.

Obaja spomenutí hráči dostali od hlavného rozhodcu žltú kartu za slovnú potýčku a po nej podľa Lowovho spoluhráča DeAndreho Yedlina prišlo k rasistickému útoku.



"Keby neprišla žiadna reakcia, nepokračovali by sme v zápase. Nakoniec ani nemáme chuť oslavovať víťazstvo pre tento neskutočne temný moment," povedal.