Smetana je pragmatik. Na zápasy s Trnavou sa vždy dobre spomína, tvrdí opora Ružomberka

V úvode sezóny sme nad týmto nerozmýšľali. Úvodné kolá treba vždy prejsť proti súperom z nižších líg. Neskôr, keď sme už vedeli, že nás čaká štvrťfinále v Dunajskej Strede, tak v tom momente pricháchdza väčšie sústredenie sa na pohár, pretože cesta do Európy je touto formou niekedy jednoduchšia ako cez ligu.

Vráťme sa do úvodu sezóny, bola výhra v pohári klubovým cieľom?

Ako prebiehal zápas s Trnavou? Z lopty ste mali oveľa viac, súper hral v hlbokom obrannom bloku, prekvapila vás pasívna hra súpera v prvom polčase?

Súper mal veľmi dobrý začiatok, v ktorom mal hneď v prvej minúte dve šance. Dôležité bolo, že sme to ustáli. Postupom času sa hra vyrovnala.

Vyústilo to v nadstavenom čase, celkom šťastným gólom do šatne, ktorý nám veľmi pomohol aj po mentálnej stránke. V druhom polčase sa dalo čakať, že budeme brániť výsledok. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo a pohár je náš.