FIFA zriadila fond na podporu migrantov, ktorí sa podieľali na príprave MS v Katare

Národné zväzy v Európe požadovali zriadenie takého fondu po tom, ako Amnesty International informovala, že FIFA by mala prispieť sumou 440 miliónov dolárov na reparácie pre migrujúcich pracovníkov.

Strešný orgán svetového futbalu na tento účel zriadila špeciálny fond. Predstaviteľom Európskej komisie to vo štvrtok uviedol zástupca generálneho sekretára FIFA Alasdair Bell.

Ide o rovnakú čiastku, ako FIFA vyčlenila na odmeny pre účastníkov svetového šampionát, ktorý hostí Katar od 20. novembra do 18. decembra.

Prezidentka nórskej futbalovej federácie Lise Klavenessová doplnila, že zaistenie vyplatenia kompenzácií je nevyhnutné na to, aby FIFA zaistila pozitívny odkaz Kataru po svetovom šampionáte.

Právo hostiť MS 2022 získal Katar pred dvanástimi rokmi, odvtedy tento malý emirát čelil intenzívnej kontrole podmienok státisícov migrantov, ktorí do regióny pricestovali a podieľali sa na výstavbe potrebnej infraštruktúry.

Samotný Katar pritom už zriadil fond na podporu týchto pracovníkov a od roku 2020 vyplatil približne 164 miliónov USD ako odškodné pre viac ako 36-tisíc robotníkov zo sedemnástich krajín.

Katarské úrady a organizátorov MS v Štrasburgu ocenili za prijatie reforiem pracovného práva vrátane minimálnej mzdy.

"Zlepšilo to životy pre stovky tisíc ľudí. Je však dôležité, aby potom, ako sa po šampionáte zhasnú reflektory, zostali tieto zmeny v platnosti. Dúfame, tiež, že by sa mohli rozšíriť aj do ďalších krajín na Blízkom Východe," dodal Bell.