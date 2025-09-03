Nevyhli sa tomu ani Argentína či Srbsko. FIFA udelila tvrdé tresty za rasizmus

ŽENEVA. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v stredu udelila pokuty šiestim národným federáciám.
Ušla sa aj obhajcom titulu z Argentíny za rasistické urážky zo strany fanúšikov počas kvalifikačných zápasov na majstrovstvá sveta.
Za diskrimináciu a rasistické urážanie potrestali aj Albánsko, Čile, Kolumbiu, Srbsko a Bosnu a Hercegovinu. Zoznam sankcií zverejnila FIFA na základe rozhodnutia svojej disciplinárnej komisie.
Albánska federácia dostala najvyššiu pokutu vo výške 161.500 švajčiarskych frankov (172.230 eur) za sériu obvinení zo zápasu 7. júna proti Srbsku, ktoré zahŕňali aj rušenie štátnej hymny a transparentu, „ktorý nie je vhodný pre športové podujatie“.
Medzi Albánskom a Srbskom je historické politické napätie, ktoré vo futbale viedlo k viacerým incidentom počas ich vzájomných zápasov.
Argentína dostala pokutu 120.000 (127.971 eur) švajčiarskych frankov za diskriminačné a rasistické urážky v zápase proti Kolumbii 10. júna v Buenos Aires.
Čilská futbalová federácia dostala pokutu 115.000 švajčiarskych frankov (122.639 eur), Srbsko musí zaplatiť 50.000 (53.321 eur) a Bosna a Hercegovina 21.000 frankov (22.394 eur).
FIFA vo väčšine prípadov tiež nariadila svojim členským federáciám, aby mali preventívny plán pre budúce zápasy.