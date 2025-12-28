Obrovská tragédia po nehode lode v Indonézii. Zomrel tréner Valencie spolu s tromi deťmi

Tréner Valencie CF Fernando Martin zahynul spolu s tromi členmi svojej rodiny po tom, čo sa ich loď prevrátila v Indonézii, uviedol španielsky futbalový klub.
Valencia uviedla, že je „hlboko zarmútená úmrtím Fernanda Martina, trénera tímu Valencia CF Femenino B, a troch jeho detí pri tragickej nehode lode v Indonézii, ako potvrdili miestne úrady“.
Indonézske a španielske úrady v sobotu oznámili, že Martin a tri jeho deti boli nezvestní po tom, čo sa loď s 11 ľuďmi na palube v piatok potopila v dôsledku extrémneho počasia v prielive pri ostrove Padar neďaleko ostrova Labuan Bajo, obľúbenej turistickej destinácie.
Pátranie pokračovalo aj v nedeľu ráno, uviedol pre agentúru Reuters Fathur Rahman, koordinátor misie indonézskej pátracej a záchrannej služby v danej oblasti.
Sústrasť vyjadril aj klub Real Madrid. Martin (44) bol bývalým hráčom druhej španielskej ligy a tento rok bol vymenovaný za trénera ženského tímu Valencia B.
Jeho manželku a jednu dcéru, ako aj štyroch členov posádky a turistického sprievodcu, sa podarilo zachrániť a sú v bezpečí, uviedla záchranná služba SAR vo vyhlásení.