Fenerbahce stratilo dôležité body v boji o titul. Škriniar sa zapísal do štatistík žltou kartou

Milan Škriniar v drese Fenerbahce Istanbul.
Milan Škriniar v drese Fenerbahce Istanbul. (Autor: Pavol Gašpar)
Sportnet|25. jan 2026 o 20:32
ShareTweet0

Mestský rival z Galatasarayu navýšil svoj náskok na tri body.

Futbalisti Fenerbahce Istanbul remizovali v 19. kole tureckej Süper Lig na domácej pôde s Göztepe SK 1:1.

Slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar odohral s kapitánskou páskou celý duel, do štatistík sa zapísal v 72. minúte, keď videl žltú kartu.

Zápas pritom začali lepšie domáci, keď už po 17. minútach viedli vďaka gólu Dorgelesa Neneho. Hostia však vyrovnali už o 7 minút neskôr, keď sa presadil Janderson.

Zverenci Domenica Tadesca už napriek streleckej prevahe ďalší gól nepridali a po troch triumfoch v rade len remizovali.

VIDEO: Zostrih zápasu Fenerbahce - Göztepe

Fenerbahce po zaváhaní so štvrtým tímom tabuľky stráca na vedúci tím a mestského rivala Galatasaray tri body. Ten zvíťazil na pôde Karagumruku 3:1.

Tabuľka Süper Lig

Ďalšie súťaže

Milan Škriniar v drese Fenerbahce Istanbul.
Milan Škriniar v drese Fenerbahce Istanbul.
Fenerbahce stratilo dôležité body v boji o titul. Škriniar sa zapísal do štatistík žltou kartou
dnes 20:32
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Fenerbahce stratilo dôležité body v boji o titul. Škriniar sa zapísal do štatistík žltou kartou