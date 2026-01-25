Fenerbahce stratilo dôležité body v boji o titul. Škriniar sa zapísal do štatistík žltou kartou

Futbalisti Fenerbahce Istanbul remizovali v 19. kole tureckej Süper Lig na domácej pôde s Göztepe SK 1:1.
Slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar odohral s kapitánskou páskou celý duel, do štatistík sa zapísal v 72. minúte, keď videl žltú kartu.
Zápas pritom začali lepšie domáci, keď už po 17. minútach viedli vďaka gólu Dorgelesa Neneho. Hostia však vyrovnali už o 7 minút neskôr, keď sa presadil Janderson.
Zverenci Domenica Tadesca už napriek streleckej prevahe ďalší gól nepridali a po troch triumfoch v rade len remizovali.
VIDEO: Zostrih zápasu Fenerbahce - Göztepe
Fenerbahce po zaváhaní so štvrtým tímom tabuľky stráca na vedúci tím a mestského rivala Galatasaray tri body. Ten zvíťazil na pôde Karagumruku 3:1.