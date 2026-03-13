Toľko gólov ešte nedali. Hráčom Turína pomohli vlastný zásah aj chyba brankára

Serie A - 29. kolo
FC Turín - Parma 4:1 (1:1)
Góly: 3. Simeone, 55. Ilkhan, 57. Keita (vlastný), 90+1. Zapata - 20. Pellegrino
Futbalisti FC Turín zdolali v piatkovom zápase 29. kola talianskej Serie A hráčov Parmy jednoznačne 4:1 a v tabuľke sa im priblížili na rozdiel bodu.
Ich cestu za triumfom paradoxne odštartoval brankár hostí Zion Suzuki, ktorému nie príliš nebezpečná strela Giovanniho Simeoneho prešla medzi nohy.
Parma síce do prestávky stihla vyrovnať, no po zmene strán trikrát inkasovala, z toho dvakrát v rozpätí troch minút. Víťazný gól zaznamenal Emirhan Ilkhan a do vlastnej brány si zrazil loptu Mandela Keita.
Kým Parma prišla o sériu piatich zápasov bez prehry, Turínčania zažili najgólovejší zápas v tejto sezóne. Predtým ani raz nestrelili viac ako tri góly.