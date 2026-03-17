ONLINE: FC Tatran Prešov - FC Košice dnes, semifinále Slovnaft Cupu LIVE (1. zápas)

Futbalisti tímov FC Tatran Prešov a FC Košice dnes hrajú prvý zápas semifinále Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.
Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Tatran Prešov - FC Košice (Slovnaft Cup, semifinále, 1. zápas, utorok, výsledky)
Slovenský pohár - Slovnaft cup Semifinále 2025/2026
17.03.2026 o 18:00
1. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prenos
Cesta Košíc v Slovnaft Cupe:
4:0 proti FK DAC 1904 Dunajská Streda
4:2 proti MFK Ružomberok
4:2 proti FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble
7:1 proti MŠK Spišské Podhradie
5:0 proti FK Slovan Kendice
Cesta Prešova v Slovnaft Cupe:
2:1 proti MFK Tatran Liptovský Mikuláš
2:1 proti MŠK Púchov
3:0 proti Stará Ľubovňa Redfox Football Club
7:0 proti TJ Družstevník Breznica
7:1 proti FK Čaňa
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní prvého zápasu semifinále Slovnaft cupu medzi mužstvami FC TATRAN Prešov a FC Košice.
Prešov sa nenachádzal v ideálnej forme, keď od štartu jarnej časti sezóny dlho nezvíťazil. Sériu prehier však prerušil práve vo štvrťfinálovom zápase s Liptovským Mikulášom, ktorý porazil na domácom trávniku tesne 2:1. Bodovať sa podarilo aj v domácej súťaži, keď si rozdelil body s Komárnom po bezgólovej remíze.
Košice naopak vstúpili do jarnej časti s vynikajúcou formou, keď stále nezaznamenali čo i len jedinú porážku. V rámci ligy si po príprave pripísali štyri víťazstvá a dve remízy, vo štvrťfinále pohára si zas poradili s Dunajskou Stredou presvedčivo 4:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.