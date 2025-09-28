Weiss bol štipľavý, prišiel nevídaný superzvrat. Víťaz Ligy majstrov pripomínal vrak

BRATISLAVA. „Domáci pripomínali bezmocný vrak lode, ktorému nestačil ani náskok 2:0 a potopil sa po náraze na Artmediu," komentoval senzáciu francúzsky denník L´Equipe.
Server Európskej futbalovej únie (UEFA) dodal: „Artmedia predviedla neuveriteľný zvrat v ďalšej noci svojho veľkého európskeho dobrodružstva.“
Pred dvadsiatimi rokmi futbalisti Artmedie Petržalka v 2. kole skupinovej fázy Ligy majstrov zvíťazili na pôde FC Porto 3:2. Góly bratislavského klubu strelili Peter Petráš, Ján Kozák a Balász Borbély.
„Večer obrovského, európskeho šoku Artmedie Bratislava. Tri góly na pôde víťaza Ligy majstrov,“ kričal počas priameho prenosu komentátor Marcel Merčiak. Dodnes je to najväčšie víťazstvo v dejinách klubového futbalu v ére samostatnosti.
„Je to pre nás fantastický úspech. Možno až neskôr si uvedomíme, že píšeme históriu slovenského futbalu,“ vyhlásil po zápase stredopoliar Ján Kozák junior.
„Sme šťastní, ale dôležitosť tohto výsledku si uvedomíme asi až neskôr,“ dodal Borbély. Hviezdy vtedajšej Petržalky sa nemýlili. Nikdy predtým ani potom už slovenský tím v hlavnej fáze Ligy majstrov súpera nezdolal.
Weiss sa netešil
„Sme ubolení, unavení, ale šťastní, že sme tento zápas vyhrali. Určite na to budeme spomínať celý život,“ dodal stopér Ján Ďurica.
Bolo to 28. septembra 2005. Duel pred vyše 38-tisíc divákmi na Estádio do Dragao rozhodoval dnes už bývalý švajčiarsky arbiter Massimo Busacca.
Slovo senzácia je v tomto prípade ešte slabé. Iba o rok skôr Porto vyhralo Ligu majstrov a Portugalčania dokráčali až do finále majstrovstiev Európy (2004).
Stačí sa pozrieť na súpisku vtedajšieho majstra Portugalska. V základnej zostavy nastúpili trebárs Vitor Baía, Bosingwa, Ricardo Costa, Bruno Alves, Diego, Lucho González, či Quaresma.
FC Porto - Artmedia Bratislava 2:3 (2:1)
Góly: 32. Lucho González, 39. Diego – 45.+ P. Petráš, 54. Kozák, 74. Borbély
ŽK: 78. Quaresma, 90.+ Bosingwa – 56. P. Petráš, 60. Fodrek, 86. Staňo, 90. Obžera, 90.+ Halenár
Rozhodovali: Busacca – Buragina, Arnet (všetci Švajč.)
Diváci: 38 708
Porto: Vitor Baía – Bosingwa, Ricardo Costa (76. Alan), Bruno Alves, César Peixoto – Ibson, Diego (76. Almeida), Lucho González – Quaresma, McCarthy, Jorginho
Artmedia: Čobej – Burák (46. Halenár), Borbély, J. Ďurica, Urbánek -Vaščák, Debnár, Kozák, Fodrek – P. Petráš (79. Staňo) – Hartig (84. Obžera)
Tréner Weiss sa z gólov neradoval, aspoň navonok to nedal najavo. Stál so založenými rukami, mal vážnu tvár.
Čudné veci sa dejú
„Toto víťazstvo venujem otcovi, ktorý leží v nemocnici veľmi chorý. Verím, že mu to pomôže vrátiť sa do normálneho života,“ vravel bezprostredne po zápase tréner Weiss.
S odstupom niekoľkých rokov v rozhovore pre SME spomínal aj na životné udalosti, ktoré sprevádzali pamätný triumf.
„Je to paradox, že keď máte najväčšiu bolesť, urobíte najväčšie úspechy v práci, vo futbale. Čudné veci sa dejú niekedy na tomto svete. Otec prišiel o časť nohy v čase, keď som zažíval trénerské úspechy. Jedno oko sa mi smialo, druhé plakalo,“ priznal Weiss.
Jeho otcovi pre silnú cukrovku v roku 2005 amputovali pravú nohu nad členkom. Najstarší Vladimír zomrel v roku 2018. Mal sedemdesiatosem.
„V deň, keď sme pochovávali otcovho otca, teda môjho starkého, dal som dva góly Slavii Praha. V portugalskom Porte sme zase s Petržalkou vyhrali vtedy, keď otca v nemocnici operovali,“ spomínal Weiss.
Petráš stopol giganta
„Neviem, či je to náhoda, ale v každom prípade sa dokážem sústrediť na robotu, aj keď mi je smutno. Keď sa zatvoria dvere kabíny, alebo vojdem na ihrisko, je to môj priestor, v ktorom nemyslím na trápenia. Je to moja aréna, tam musím byť dobrý. Možno je to dané odniekiaľ zhora,“ ozrejmil Weiss.
VIDEO: Zostrih zápasu FC Porto - Artmedia Petržalka
V 45. minúte by na slovenský tím sotva niekto stavil deravý groš, prehrával 0:2. V nadstavenom čase prvého polčasu znížil Peter Petráš, ktorý si predtým šikovne zasekol protihráča.
„Hráči ukázali veľké srdce, aj za nepriaznivého stavu bojovali. Na nohy nás postavil Petrášov gól, ktorý pribrzdil nápor súpera a nám narástli krídla. Do druhého polčasu som poslal na ihrisko Halenára. Zmenili sme systém, hráčom som povedal, že radšej prehrám 2:5, ale určite sa pokúsime niečo zmeniť a zabojovať o lepší výsledok,“ opisoval Weiss.
V druhom polčase Petráša prehodil z ľavej strany obrany na pravú a na ľavý kraj defenzívy stiahol Urbánka. Prejav Artmedie sa stal odvážnejším.
Pomohli štipľavé slová
Brankár Juraj Čobej bol obrovskou oporou a pre Sportnet spomínal.
„Skoro sme už prehrávali 0:3, ale podaril sa mi pekný zákrok a karta sa otočila. Z ojedinelej akcie sme pred prestávkou stav skorigovali na 2:1,“ vravel brankársky hrdina.
„Potom prišiel do šatne Vlado Weiss, nedával žiadne pokyny. Ani sa nepýtal, či je niekto zranený. Len pred odchodom na ihrisko zakričal zopár štipľavých slov. Pomohlo to.
Pomer striel bol 28:3 pre Porto a my sme vyhrali 3:2. Do čoho sme kopli, to bol gól. Chlapci z Porta boli po zápase poriadne frustrovaní,“ priznal Čobej.
V 56. minúte striedajúci Halenár senzačne prihral Kozákovi, ktorý si zasekol brankára a vyrovnal.
„Sústredil som sa na loptu, aby som ju dobre spracoval a keďže brankár Baía bol už blízko, volil som kľučku a až potom strelu,“ opisoval Kozák.
Odmena 320-tisíc eur
Rozhodujúci gól dal v 74. minúte kapitán Borbély. Z priameho kopu mu asistoval Kozák. Pri mojom góle išlo najmä o vyhratý súboj s obrancom a dobré nabehnutie na Kozákov center,“ ozrejmil Borbély.
Víťazstvo vynieslo Artmedii aj štedrú odmenu do klubovej kasy – 320-tisíc eur.
Čo sa týka Petržalky, Weiss mal k dispozícii tím takmer výlučne zložený zo slovenských hráčov. Ani zďaleka nemali toľkých medzinárodných skúseností ako trebárs súčasný tím Slovana.
Trebárs Juraj Halenár a Ján Kozák mladší mali vtedy životnú formu, ale na konte minimum reprezentačných štartov.
Kým Petržalka bola skôr malý, provinčný klub bez zodpovedajúceho štadióna, dnešný Slovan je inde. Platí to o infraštruktúre, aj o finančnom zabezpečení hráčov.
V roku 2005 futbalisti Artmedie Petržalky dokráčali až do hlavnej fázy Ligy majstrov.
Mohla ešte viac
Žiaden slovenský tím predtým (Košice) ani potom (Žilina) v LM nezískal ani bod. Malý klub s domicilom na bratislavskom sídlisku ich nazbieral až šesť.
Petržalka obsadila tretiu priečku so šiestimi bodmi, čo znamenalo postup do šestnásťfinále Pohára UEFA.
Celkovo v tej sezóne zarobila na prémiách od UEFA okolo päť miliónov eur.
Artmedia šokovala svet, lebo mala neporovnateľne menší rozpočet ako jej súperi. A mohla ešte viac. V poslednom zápase skupiny proti FC Porto (0:0) zahral v šestnástke slávny Portugalčan Pepe rukou, ktorú však nemecký rozhodca Markus Merk prehliadol.
Pepe tiež zaujal tým, že zápasníckym chvatom poslal k zemi Blažeja Vaščáka, ale tiež nebol potrestaný.
Petržalke nakoniec iba o skóre ušiel postup do osemfinále.