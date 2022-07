V súboji mladých hviezd Nunez zatienil Haalanda, pomohol Liverpoolu k titulu

Úspešný večer "The Reds" zakončil v nadstavenom čase presnou hlavičkou Nunez, pre ktorého to bol premiérový gól od príchodu na Anfield.

"Vyšiel im vstup do stretnutia, keď prvých 15-20 minút boli lepší. V druhom polčase sa nám podarilo skórovať a hrali sme svoj futbal. Vytvorili sme si dostatok šancí na strelenie gólu, no neboli sme efektívni.

Máme dva týždne a niekoľko dní od začiatku prípravy na novú sezónu. Do zápasu sme dali všetko, no musíme sa zlepšiť. Potrebujeme mesiac trénovať, aby sme sa dostali do formy a určite to zvládneme."

V závere zápasu mal veľkú šancu Erling Haaland, predsezónna posila City, no zblízka trafil len brvno.

"Napriek tomu, že sa mu nepodarilo presadiť, ukázal svoje kvality. Máme pred sebou dlhú sezónu a som presvedčený, že nám v nej pomôže," uviedol Guardiola na adresu nórskeho útočníka.