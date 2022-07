ONLINE: FC Liverpool - Manchester City (FA Community Shield, finále)

Manchester City

Čtvrtý mistrovský titul z posledních pěti let vybojovali Citizens nakonec jen o vlásek, přestože vedoucí příčku neopustili od 15. kola. Ještě čtvrt hodiny před koncem posledního kola s Aston Villou prohrávali 0:2, přičemž titul jim zajistilo jedině vítězství. Toho se dočkali po třígólové explozi během pěti minut, titul jim trefil İlkay Gündoğan.

Manchester City předváděl většinou skvělý fotbal, přesto ztroskotal v Lize mistrů stejně jako dnešní soupeř, ale o kolo dříve na Realu Madrid. S Liverpoolem prohrál semifinále anglického poháru, brzy se poroučel z Ligového poháru a nezískal ani Community Shield (superpohár), v němž nestačil překvapivě na Leicester.

V létě Guardiolovu družinu posílil norský fenomén Erling Håland z Dortmundu a hodně přes miliardu korun stál i defenzivní štít Kalvin Phillips z Leedsu. Naopak odešly tři výrazné opory – Raheem Sterling do Chelsea, Gabriel Jesus a Olexandr Zinčenko do Arsenalu. Po devíti letech se vrátil do Brazílie veterán Fernandinho Roza.