V Košiciach nastanú zmeny, odišli traja hráči. Riaditeľ naznačil príchod posíl

Futbalisti FC Košice
Futbalisti FC Košice (Autor: TASR)
TASR|14. jan 2026 o 14:51
ShareTweet0

Ďalší hráč odišiel na hosťovanie.

Futbalový klub FC Košice sa rozlúčil s trojicou hráčov. V kádri predposledného tímu priebežnej tabuľky Niké ligy nepokračujú Michal Domik, Adam Goljan a Mario Pejazič. Klub o tom informoval v stredu na svojom webe.

Vedenie FC Košice sa po vzájomnej dohode rozhodlo ukončiť spoluprácu s 22-ročným stredopoliarom Domikom, 20-ročným rakúskym obrancom Pejazičom a 24-ročným krídelníkom Goljanom, ktorý už stihol podpísať zmluvu v druholigovom MŠK Púchov.

Žlto-modrý dres Košíc si v jarnej časti neoblečie ani Dominik Veselý, ktorý odišiel na hosťovanie do treťoligovej Lokomotívy Košice do konca prebiehajúcej sezóny.

„Je smutnou, no nevyhnutnou súčasťou futbalu, že hráči v určitom momente klub opustia - či už na konci kariéry, pri prestupe do iného klubu alebo formou hosťovania s cieľom podporiť ich ďalší rozvoj.

Ide o nepríjemnú, no neodvratnú realitu. Tento týždeň sme privítali nové posily, no zároveň sme sa rozlúčili s Michalom Domikom, Adamom Goljanom a Mariom Pejazičom. Navyše, Dominik Veselý odišiel na hosťovanie do Lokomotívy Košice do konca sezóny.

Rád by som v mene celého klubu poďakoval všetkým hráčom za ich účinkovanie v drese FC Košice. Zároveň im želám veľa šťastia do budúcnosti v rámci ďalšej etapy ich futbalovej cesty,“ uviedol športový riaditeľ klubu Terry Westley.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti FC Košice
    Futbalisti FC Košice
    V Košiciach nastanú zmeny, odišli traja hráči. Riaditeľ naznačil príchod posíl
    dnes 14:51
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»V Košiciach nastanú zmeny, odišli traja hráči. Riaditeľ naznačil príchod posíl