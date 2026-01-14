V Košiciach nastanú zmeny, odišli traja hráči. Riaditeľ naznačil príchod posíl

Futbalový klub FC Košice sa rozlúčil s trojicou hráčov. V kádri predposledného tímu priebežnej tabuľky Niké ligy nepokračujú Michal Domik, Adam Goljan a Mario Pejazič. Klub o tom informoval v stredu na svojom webe.
Vedenie FC Košice sa po vzájomnej dohode rozhodlo ukončiť spoluprácu s 22-ročným stredopoliarom Domikom, 20-ročným rakúskym obrancom Pejazičom a 24-ročným krídelníkom Goljanom, ktorý už stihol podpísať zmluvu v druholigovom MŠK Púchov.
Žlto-modrý dres Košíc si v jarnej časti neoblečie ani Dominik Veselý, ktorý odišiel na hosťovanie do treťoligovej Lokomotívy Košice do konca prebiehajúcej sezóny.
„Je smutnou, no nevyhnutnou súčasťou futbalu, že hráči v určitom momente klub opustia - či už na konci kariéry, pri prestupe do iného klubu alebo formou hosťovania s cieľom podporiť ich ďalší rozvoj.
Ide o nepríjemnú, no neodvratnú realitu. Tento týždeň sme privítali nové posily, no zároveň sme sa rozlúčili s Michalom Domikom, Adamom Goljanom a Mariom Pejazičom. Navyše, Dominik Veselý odišiel na hosťovanie do Lokomotívy Košice do konca sezóny.
Rád by som v mene celého klubu poďakoval všetkým hráčom za ich účinkovanie v drese FC Košice. Zároveň im želám veľa šťastia do budúcnosti v rámci ďalšej etapy ich futbalovej cesty,“ uviedol športový riaditeľ klubu Terry Westley.