Hráči Barcelony oslavovali titul v šatni, z ihriska museli zutekať

Radosť im však prekazili fanúšikovia súpera, ktorí vtrhli na trávnik a členovia bezpečnostnej služby museli zaháňať oslavujúcich hráčov do útrob štadióna.

BARCELONA. Štyri roky čakali futbaloví priaznivci FC Barcelona na zisk titulu v španielskej La Lige. Dočkali sa v sezóne 2022/2023 a to dokonca v značnom predstihu - štyri kolá pred jej koncom.

Skupinka tvrdého jadra priaznivcov Espanyolu po konečnom hvizde rozhodcu mierila k hráčom Barcelony, ktorí v strede ihriska oslavovali 27. titul.

"Boli sme v eufórii, oslavovali sme, čo je úplne normálne. Lenže sa to nedialo u nás doma a preto som cítil, že by bolo rozumnejšie, keby sme sa z rešpektu k nášmu súperovi radšej išli radovať do šatne," vysvetlil tréner Xavi Hernandez.