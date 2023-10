Ak ich nedorazíte, zabijú vás. Nový zjav Realu zostrelil Barcelonu

Tréner "blaugranas" Xavi Hernandez po stretnutí uviedol, že tri body si viac zaslúžil jeho tím, no doplatil na nepremenené šance.

Po hodine hry naskočil do hry stredopoliar Luka Modrič a jeho vplyv na hru "bieleho baletu" bol prakticky okamžitý. Chorvát prevzal kontrolu nad stredom poľa, vďaka čomu viac voľnosti využil Bellingham, ktorý najskôr v 68. minúte ďalekonosnou strelou vyrovnal.

V 51. minúte hlavičkou opečiatkoval žrď Inigo Martinez a následnú dorážku zlikvidoval Kepa. Barca mohla v stretnutí viesť 2:0 či 3:0, no práve slabá efektivita Kataláncov stála dôležité body.

Dvadsaťročný Angličan sa stal hrdinom Realu v druhej minúte nadstaveného času, keď po sklepnutí od Modriča v krkolomnej pozícii potvrdil ľahkosť, s akou priťahuje v novom pôsobisku gólové momenty a rozhodol.

"Mnoho duelov El Clasico som sledoval z gauča so svojou rodinou. Povedal som im, že je rad na mne, aby som to prežil na vlastnej koži a urobil niečo veľké. To sa mi podarilo a som veľmi šťastný," uviedol pre akreditované médiá Bellingham, ktorý má po nezabudnuteľnej premiére v najslávnejšom derby sveta už 10 ligových gólov a naďalej kraľuje tabuľke strelcov.