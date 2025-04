Barcelona mala nevídaný počet striel, Valjent bol ako múr. Hrdina prišiel z lavičky

"Pokiaľ by ste hľadali existenciu Pána Boha, tak môžete skúmať tento zázrak v Barcelone. Je to záhada, prečo Barcelone nevyhráva, aj keď totálne prestrieľala svojho súpera."

Pustil sa do vedenia

„Nedostávam dostatok príležitostí. Dnes vidíte, že moja situácia nie je taká, aká by mala byť. Nie kvôli spoluhráčom, ale kvôli vedeniu klubu,“ tvrdil Román pre Movistar.

„V konečnom dôsledku je to komplikované, pretože som nehral niekoľko mesiacov. Snažím sa zostať sústredený a veľmi sa zapájať do tréningov, aby som využil čo najviac príležitostí a ukázal to ľuďom navonok, pretože vo vnútri by nemalo byť pochýb, že moja situácia je trochu... Neviem, ako to klasifikovať. Neviem, ako to klasifikovať po pravde,“ dodal dvadsaťštyriročný Španiel.

V tejto sezóne odchytal sedem zápasov, Greif si ich pripísal až 28.

„Barcelona je parný valec. Vedeli sme, že to bude takýto zápas, pretože oni drvia svojich súperov. My sme však dobre bránili.“