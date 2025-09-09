Návrat na Camp Nou sa zatiaľ nekoná. Barcelona musela zmeniť dejisko duelu

Barcelonský štadión Spotify Camp Nou počas rekonštrukcie.
Barcelonský štadión Spotify Camp Nou počas rekonštrukcie. (Autor: REUTERS)
Stretnutie presunuli na menší Estadi Johan Cruyff.

BARCELONA. FC Barcelona oznámila, že duel 4. kola La Ligy proti Valencii, ktorý je naplánovaný na nedeľu 14. septembra o 21:00, sa neodohrá na štadióne Spotify Camp Nou.

Dôvodom je, že klub stále finalizuje administratívne povolenia potrebné na jeho otvorenie. Stretnutie preto presunuli na menší Estadi Johan Cruyff, teda na svoje tréningové ihrisko s kapacitou 6000 divákov

„Blaugranas“ zároveň poďakovali fanúšikom a členom za trpezlivosť a podporu počas náročného, no zároveň vzrušujúceho procesu návratu na nový domovský stánok.

Podrobnosti o organizácii zápasu a predaji vstupeniek klub oznámi v najbližších dňoch.

    dnes 20:50
