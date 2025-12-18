Mladík sa vracal zo zápasu. Domov nedošiel po tragickej dopravnej nehode

Ethan McLeod.
Ethan McLeod. (Autor: X/Stourbirdge FC)
SITA|18. dec 2025 o 10:51
ShareTweet0

Desať rokov strávil v akadémii Wolverhamptonu Wanderers.

Len 21-ročný futbalista Ethan McLeod zahynul pri dopravnej nehode v Anglicku na diaľnici M1, keď sa v utorok 16. decembra vracal zo zápasu.

Nastúpil tam ako striedajúci hráč. Nehoda sa stala približne o 22.40 h neďaleko Northamptonu, keď jeho biely Mercedes narazil do zvodidiel.

Jeho klub Macclesfield FC opísal útočníka ako "nesmierne talentovaného" a "rešpektovaného člena" svojho tímu.

"Správa o Ethanovej smrti zasiahla celý náš klub a žiadne slová nedokážu vyjadriť obrovský smútok a stratu, ktorú teraz cítime."

Ako mladík strávil McLeod desať rokov v akadémii Wolverhamptonu Wanderers. Bol známy svojou rýchlosťou. Do Macclesfieldu prišiel v júli po úspešnej skúške.

Za svoj tím odohral päť zápasov, 10. decembra strelil druhý gól za klub, ktorý vyzdvihol aj jeho "jedinečný úsmev" a vyjadril sústrasť rodine a priateľom hráča.

"Hlboké duševné jazvy, ktoré zanechalo Ethanovo úmrtie, sa nepochybne nikdy nezacelia, ale jedno je isté - Ethanovo dedičstvo nikdy nezmizne, bez ohľadu na to, koľko času v budúcnosti uplynie," dodal klub.

Ďalší ligový zápas Macclesfieldu je naplánovaný na sobotu 20. decembra. Klub zatiaľ neoznámil, či sa uskutoční.

Anglicko

Ethan McLeod.
Ethan McLeod.
Mladík sa vracal zo zápasu. Domov nedošiel po tragickej dopravnej nehode
dnes 10:51
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Anglicko»Mladík sa vracal zo zápasu. Domov nedošiel po tragickej dopravnej nehode