Mladík čelil kritike, dnes je hrdina. Zákrok Škriniara azda videli aj v Paríži (hodnotenie)

Slováci si tak vylepšili vzájomnú bilanciu s Estónskom, keď vyhrali aj tretí zápas. Pred 19 rokmi v kvalifikácii o postup na MS do Nemecka vyhrali najskôr 2:1 vonku a následne po góle Petra Hlinku 1:0 doma.

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia vstúpila úspešne do súbojov v Lige národov, keď zdolala domáce Estónsko tesne 1:0.

Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 25 minút známkou od 1 po 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).

Martin Dúbravka - 6

Slovenský brankár opäť vstupoval do reprezentačného zápasu bez hernej praxe, keďže v Newcastle United je jednotkou Nick Pope. Dúbravka je často iba "divák", a tak sa musel cítiť aj vo väčšine prvého polčasu v Tallinne.

Počas úvodných 45 minút sa Estónci nedostali do zakončenia, aj keď jednu šancu nedotiahli do konca. Dúbravka musel riešiť akurát jednu situáciu, keď po kontakte so súperovým hráčom spadol na trávnik.

Po zmene strán na neho išli dve slabšie strely, no mal aj šťastie. Raz bol prekonaný z ofsajdovej pozície a raz ho v poslednej chvíli zachránil Škriniar. Dúbravka vychytal čisté konto, no bez vážnejšieho zákroku.