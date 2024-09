Estónci naposledy potrápili Slovákov. Muž zápasu mal životnú formu a pri góle aj šťastie

Samozrejme, bol som rád, že sa to po rohovom kope podarilo mne. Bol to môj jediný gól v reprezentácii, takže mám pekné spomienky.

Na ten dvojzápas si pamätám veľmi dobre. V tom čase som hral za Rapid Viedeň a tréner Dušan Galis mi dal šancu a vytiahol ma do reprezentácie. V Tallinne sme to zvládli (2:1) a o pol roka sme hrali doma.

"Aj keď ubehlo už skoro dvadsať rokov, rád si na to spomeniem. Vtedy mám pocit, akoby to bolo včera," povedal v rozhovore pre Sportnet.

Pamätám si, že sa lopta nejako dostala ku mne a najskôr som ju trafil do žrde. Odrazila sa však späť ku mne, tak som do nej vletel hlavou a padlo to tam.

Bol to váš prvý gól za Slovensko. Dali vám to spoluhráči pocítiť?

To už presne neviem, ale určite som zaplatil nejakú večeru alebo potom po zraze, keď sme boli bez trénerov. V tom čase to bolo extrémnejšie ako teraz a určite by to partia, akou sme boli, nenechala len tak.

Ako si spomínate na obdobie v národnom tíme?

Bolo to niečo vzácne. Aj keď od toho gólu ubehlo už skoro dvadsať rokov, rád si na to spomeniem. Vtedy mám pocit, akoby to bolo včera.

Reprezentácia je čerešnička na torte každého hráča. Boli sme dobrá partia, no bohužiaľ v baráži sme narazili na Španielov, ktorí boli nad naše sily. Práve účasť na veľkom reprezentačnom turnaji mi chýba, ale nevadí.

Bolo to najlepšie obdobie mojej kariéry. S Rapidom som v roku 2005 získal titul, hrali sme v Lige majstrov a v rakúskej lige som bol vyhlásený za najlepšieho defenzívneho záložníka. Boli to krásne časy.