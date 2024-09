Estónsky brankár z La Ligy takmer vychytal senzáciu. Slovákov vykúpil gól Suslova

Pre slovenskú futbalovú reprezentáciu to bol prvý zápas po majstrovstvách Európy, kde zanechala skvelý dojem.

Zo zostavy, v akej Slováci nastupovali v Nemecku, tréner Francesco Calzona nemohol rátať so zraneným Ivanom Schranzom a Jurajom Kuckom. V strede poľa tak dostal možnosť od začiatku László Bénes, kým na kraji hral Tomáš Suslov.

Nebola to jediná zvláštnosť, ktorá návštevníka zo Slovenska môže prekvapiť.

Štadión Lilleküla, ktorý sa teraz oficiálne volá A. Le Coq Arena, sa zaplnil približne do polovice, na zápas prišlo 6128 divákov.

V Tallinne sa 24 hodín nepretržite predávajú čerstvé kvety. Mesto je čisté, bez smetí i bez vizuálneho smogu. V centre mesta billboardy nie sú, zopár plagátov visí na klasických staromódnych stĺpoch. Upútavku na zápas so Slovenskom sme nevideli, no v obchodoch so suvenírmi sa často predávali aj dresy.

Hodinu pred výkopom už bol v okolí štadióna celkom veľký dav.

Brankár čaroval

Slováci sa v minulosti viackrát trápili, keď boli papierovým favoritom a museli tvoriť hru. Tréner Francesco Calzona však často zdôrazňuje, že jeho mužstvo už má svoju tvár, ktorá je rovnaká bez ohľadu na súpera.