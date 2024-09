Slovenskí futbalisti dlho čakali na gól, vstup do Ligy národov však zvládli

Liga národov - C-divízia, skupina 1

"Sokoli" mali väčšinu zápasu herne navrch, o tri body však bojovali do poslednej chvíle.

Tabuľka skupiny 1 C-divízie Ligy národov

Slováci mali iniciatívu, v 21. minúte Duda vysunul v šestnástke Suslova, ktorého sľubnú šancu zmaril Hein. Naďalej sa hralo najmä na polovici domácich, Slováci sa viackrát dostali do nádejných pozícií, no Estónci ich dokázali zblokovať.

Pred Dúbravkom prvýkrát "horelo" v 14. minúte, keď Sappinen po prieniku ľavou stranou odcentroval, no Schjönning-Larsen v nebezpečnej pozícii netrafil loptu.

V 44. mohol Bénes poslať hostí do vedenia, no strelu opäť zmaril pohotový Hein. Slováci sa v prvom polčase dostali k 14 strelám (na bránku 4), no bez želaného efektu.

II. polčas

Blízko ku gólu bol v 49. minúte Hancko, ktorý sa dostal k odrazenej lopte, no trafil iba hornú žrď. Brána domácich sa zatriasla aj v 56. minúte, keď Dudovu strelu zastavila pravá žrď.

Estónci sa v 60. minúte dostali k hlavičke Tamma, ktorú zneškodnil Dúbravka. V 65. minúte prišli na trávnik Vavro a Strelec, ktorý sa vzápätí dostal do šance, no v rýchlosti poslal ľavačkou loptu nad bránku a onedlho vyskúšal Heinovu pozornosť aj Vavro.

Zaujímavé dianie podčiarkla chyba v slovenskej defenzíve, po ktorej Sappinen prekonal Dúbravku, no gól neplatil pre ofsajd. Slováci následne rozvinuli ofenzívnu akciu, v ktorej Strelec vrátil loptu za seba Suslovovi a ten pohotovo prestrelil Heina - 0:1.