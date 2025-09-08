Bizarné zranenie nórskeho kanoniera. Haaland sa stehmi pochválil na sociálnej sieti

BRATISLAVA. Hviezda anglického futbalového klubu Manchestru City Erling Haaland na sociálnej sieti zverejnila zábery z bizarnej nehody, ktorej výsledkom boli tri stehy pri spodnej pere.
Takto si prípravu na kvalifikačný zápas o postup na majstrovstvá sveta proti Moldavsku nepredstavoval. Duel sa začne v utorok 9. septembra o 20.45 h.
Útočník strelil jediný gól Nórska pri víťazstve v priateľskom zápase nad škandinávskym rivalom Fínskom.
Pri príchode do hotela v Osle však došlo k nešťastnej udalosti. Kým vystupoval z autobusu na chodník, stál pri dverách do batožinového priestoru. Tie ho zasiahli do úst, keď sa otvorili.
Rýchlo mu pomohol nórsky tímový lekár Ola Sand a hlavný bezpečnostný poradca Geir Ellefsen, ktorí ho odviedli dovnútra hotela. Haaland mal po nehode krvácajúcu peru.
Neskôr zverejnil fotografiu na sociálnej sieti, na ktorom bola vidieť rana, ktorá sa skončila s tromi stehmi. "Práve ma zasiahli dvere autobusu. Tri stehy," napísal ostrostrelec.
Jeden z fanúšikov sa ho opýtal, kto ho udrel. Zmysel pre humor Haaland nestratil a žiadal od priaznivcov len nesprávne odpovede.
Na to ďalší odpovedal menom Martina Ödegaarda - spoluhráča z reprezentácie, avšak kapitána Arsenalu, ktorý je jedným z rivalov Manchestru City. A útočník odpovedal: "Správne."
Kvalifikačnú I-skupinu vedú bez straty bodu zo štyroch stretnutí práve Nóri. Reprezentanti Moldavska sú bez bodu beznádejne poslední. Haaland by nemal chýbať v zostave tímu trénera Stalea Solbakkena.