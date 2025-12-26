Všetko je v poriadku, nepribral som, povedal Haaland. Reagoval tak na nariadenie Guardiolu

Nórsky futbalista Erling Haaland informoval na sociálnych sieťach, že cez vianočné sviatky sa mu podarilo ustrážiť si svoju váhu.
Splnil tak zadanie trénera Manchestru City Pepa Guardiolu a nepríde tak o sobotňajší duel 18. kola Premier League na pôde Nottinghamu Forest.
Guardiola potvrdil, že minulý piatok pred stretnutím s West Hamom (3:0) svojich zverencov postavil na váhu.
„Vrátia sa do klubu 25. decembra a ja skontrolujem, či nie sú tuční. Každý, kto priberie tri kilá, do Nottinghamu nepocestuje, to je isté,“ uviedol španielsky kouč podľa DPA.
Haaland nenechal svojich priaznivcov v napätí a na instagrame zverejnil fotografiu, ako si odmeral svoju hmotnosť 94,4 kg. „Všetko je v poriadku,“ zdôraznil 25-ročný útočník.