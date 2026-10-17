Radostná správa od Christiana Eriksena. Dánsky futbalista sa podelil o osobnú novinku

Na archívnej snímke z 25. mája 2026 hráč Wolfsburgu Christian Eriksen.
Na archívnej snímke z 25. mája 2026 hráč Wolfsburgu Christian Eriksen. (Autor: TASR)
TASR|17. okt 2026 o 11:10
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Za dánsku reprezentáciu odohral rekordných 151 zápasov, v ktorých strelil 46 gólov.

Dánsky futbalista Christian Eriksen sa tretíkrát stane otcom. Radostnú správu zdieľal na sociálnej sieti Instagram.

Tridsaťdvaročný stredopoliar vyrastal v mládežníckych tímoch Odense BK. Neskôr pôsobil v Ajaxe Amsterdam, Tottenhame Hotspur, Interi Miláno, Brentforde, Manchestri United a napokon vo Wolfsburgu.

Za dánsku reprezentáciu odohral rekordných 151 zápasov, v ktorých strelil 46 gólov.

Eriksen bol v júni 2021 aktérom jednej z najdramatickejších chvíľ vo futbale. Počas zápasu skupinovej fázy ME medzi Dánskom a Fínskom v Kodani sa v 43. minúte bez známok života zrútil na trávnik a museli ho oživovať priamo na štadióne. Po tomto incidente mu implantovali defibrilátor.

V júni tohto roka opäť skolaboval počas prípravného zápasu proti Ukrajine v Odense. Následne sa rozhodol rozviazať zmluvu s Wolfsburgom, ktorý zostúpil z Bundesligy, a stiahnuť sa do súkromia.

Reprezentácie

Na archívnej snímke z 25. mája 2026 hráč Wolfsburgu Christian Eriksen.
Na archívnej snímke z 25. mája 2026 hráč Wolfsburgu Christian Eriksen.
Radostná správa od Christiana Eriksena. Dánsky futbalista sa podelil o osobnú novinku
dnes 11:10
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