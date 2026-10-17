Slovan ukázal svoju silu v správny moment. Derby v Trnave si podmanil už od úvodných minút

Radosť hráčov Slovana po strelení gólu počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
Fotogaléria (6)
Radosť hráčov Slovana po strelení gólu počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|17. okt 2026 o 19:52
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O triumfe „belasých“ rozhodli strelci ešte v prvom polčase.

Niké liga - 11. kolo

Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:2)

Góly: 19., 80. Ibrahim, 34. Gríger

Rozhodcovia: Očenáš - Jekkel, Jánošík

ŽK: Sabo, Moiscrapišvili, Bukovský - Pokorný, Bajrič

Diváci: 16.541

Trnava: Vantruba - Holík (58. Fabiš), Sabo, Ujlaky (82. Nwadike), Carrion - Moiscrapišvili (81. Wildeboer), Laušič - Azango (58. Mehmeti), Chorcheli, Trello (58. Bukovský) - Kudlička

Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Ibrahim (82. Macuoka), Pokorný, Gajdoš (75. Mustafič) - Barseghjan (75. Marcelli), Griger (75. Kianga), Su. Camara (82. Maroš)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili na pôde FC Spartak Trnava 3:0 v sobotnom derby stretnutí 11. kola Niké ligy.

„Belasí“ svojmu rivalovi ukončili sériu štyroch ligových zápasov bez prehry po dvoch góloch Rahima Ibrahima a presnom zásahu Adama Grigera.

Slovan zostáva na štvrtom mieste a druhému Spartaku sa priblížil na rozdiel jediného bodu.

VIDEO: Zostrih zápasu Spartak Trnava - Slovan Bratislava

Zverenci Yayu Toureho sa ujali vedenia v 19. minúte, keď sa Suleiman Camara presadil na ľavom krídle a prihral na hranicu šestnástky, odkiaľ Ibrahim aj s prispením teču Mareka Ujlakyho prekonal Martina Vantrubu.

Fotogaléria zo zápasu FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga, 11. kolo)
Radosť hráčov Slovana po strelení gólu počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
Hráč Slovana Kenan Bajrič, hráč Spartaka Marek Ujlaky a hráč Slovana Svetozar Markovič počas zápasu 11. kola Niké ligy.
Brankár Slovana Dominik Takáč počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
Fanúšikovia Spartaka počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
6 fotografií
Hráč Slovana Adam Griger sa teší z gólu počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.Hráč Spartaka Luka Chorkeli a hráč Slovana Artur Gajdoš počas zápasu 11. kola Niké ligy.

Po polhodine hry spálil šancu a vyrovnanie po štandardnej situácii Luka Chorcheli a hostia o pár minút neskôr pridali druhý gól.

Tigran Barseghjan výbornou prihrávkou vyslal do úniku Grigera, ktorý strelil svoj prvý gól za Slovan.

VIDEO: Yaya Touré

V 71. minúte bol blízko k zníženiu David Bukovský, no Dominik Takáč zastavil loptu na bránkovej čiare.

V 81. minúte ešte prikrášlil víťazstvo úradujúceho majstra svojím druhým gólom v zápase Ibrahim.

VIDEO: Mário Auxt

Hlasy po zápase

Mário Auxt, asistent trénera Trnavy: „Zápas sa nám veľmi ťažko hodnotí, nezvládli sme ho výsledkovo, čo nás mrzí hlavne kvôli fanúšikom. Zápas sme si prehrali sami po chybách, po ktorých sme dostali góly. Veľmi dôležité bolo, že sme za stavu 0:1 z veľkej šance nedali gól, ten zápas by bol úplne iný. Naozaj nás to mrzí a budeme sa snažiť ísť v ďalšom zápase naplno. Pracujeme na tom, aby sa hráči zlepšovali. Aj dnes sme chceli ukázať našu hru, ale Slovan potrestal naše chyby a zvíťazil.“

Yaya Toure, tréner Slovana: „Dobrý zápas. Oba polčasy sme mali plne pod kontrolou a som veľmi spokojný s výkonom tímu aj niektorých hráčov, ako napríklad Adama Grigera či Rahima Ibrahima, zaslúžili si miesto v základnej zostave. Pre celý tím a mentalitu to bolo veľmi dobré, naozaj ma potešil výkon.“

Timotej Kudlička, útočník Trnavy: „Myslím si, že sme nehrali zle, ale Slovan si počkal na svoje šance a hlavne, využil ich. Aj sme tam mali za stavu 0:1 čistú šancu, potom v druhom polčase za stavu 0:2 ďalšiu. Keby sme dali gól, tak aj tribúny by sa povzbudili a ešte by sme mohli bodovať, ale oni využili šance, my nie, a taký je futbal.“

Adam Griger, útočník Slovana, gól v zápase: „Som veľmi rád, že sme tento zápas zvládli, bol určite pre nás veľmi dôležitý, derby je vždy dôležité. Všetci sme na ihrisku nechali dušu a srdce, čo sa odzrkadlilo aj na výkone. A určite som rád aj za môj premiérový gól za Slovan.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
6
3
1
25:19
21
R
V
R
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
2
2
24:10
20
V
R
V
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
4
2
4
14:19
14
P
V
R
P
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
4
1
5
9:14
13
P
V
P
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Radosť hráčov Slovana po strelení gólu počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
    Radosť hráčov Slovana po strelení gólu počas zápasu 11. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava.
    Slovan ukázal svoju silu v správny moment. Derby v Trnave si podmanil už od úvodných minút
    dnes 19:522
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