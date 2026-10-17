VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v Niké lige

Futbalisti FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava hrajú dnes na Štadióne Antona Malatinského najväčšie slovenské derby.
Duel v rámci Niké ligy ponúkol už aj úvodný gól, o ktorý sa postaral hráč aktuálneho majstra Rahim Ibrahim, ktorý využil dieru v obrane domácich.
O druhý gól Slovana a premiérový v drese majstra sa postaral Adam Gríger, ktorý navýšil na polčasových 2:0.
Pozrite si góly zo zápasu FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v Niké lige.
Fotogaléria zo zápasu FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga, 11. kolo)
VIDEO: Adam Gríger a jeho gól na 2:0
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
6
3
1
25:19
21
R
V
R
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
10
6
3
1
24:11
21
V
R
V
R
P
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
5
2
2
21:10
17
R
V
R
P
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
4
2
4
14:19
14
P
V
R
P
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
4
1
5
9:14
13
P
V
P
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body