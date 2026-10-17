Slovan bol skoncentrovaný ako už dlho nie. Pred derby sa tábory zhodli v názoroch na SFZ

„Kedy, ak nie teraz?“ mohli si pomyslieť pred derby s bratislavským Slovanom domáci Trnavčania.
Belasí dosiaľ v lige postrácali nezvyčajne veľa bodov, minulý týždeň iba remizovali v Skalici, predtým prehrali v Dunajskej Strede a doma s Michalovcami.
Spartak však nedokázal prelomiť domácu neúspešnú ligovú sériu, ktorá sa ťahá už od mája 2021. Vtedy Trnava naposledy zdolala Slovan na Štadióne Antona Malatinského v majstrovskom zápase.
Belasí zvládli derby aj tentoraz – v 11. kole Niké ligy zvíťazili rozdielom triedy 3:0.
Jednotný názor na zväz
Stretnutie videlo 16 541 divákov. Pred úvodným výkopom panovala medzi oboma tábormi nezvyčajná zhoda.
VIDEO: Zostrih zápasu Spartak Trnava - Slovan Bratislava
Ultras oboch klubov pripravili veľkolepé choreá. To trnavské zdôrazňovalo vernosť klubu, ale v jednej časti boli na ňom vyobrazené aj náhrobné kamene s nápisom SFZ, respektíve so symbolom mobilného telefónu.
Na choreu slovanistov bol nelichotivo vyobrazený prezident SFZ Ján Kováčik s prasačím nosom a pod jeho podobizňou bol nápis: „Rakovina slovenského futbalu.“
Fanúšikovia odvekých rivalov spoločne skandovali hanlivé pokriky na adresu Slovenského futbalového zväzu a jeho prezidenta.
Grigerov premiérový gól
Zápas bol v réžii belasých. Mali viac šancí a kontrolovali priebeh zápasu. Už v 19. minúte ich poslal do vedenia Rahim Ibrahim.
Šancu na vyrovnanie mal Luka Chorcheli, no zlikvidoval ju výborným zákrokom Dominik Takáč.
V 34. minúte vyšla hosťom ďalšia akcia a na jej konci skóroval Adam Griger. Pre 22-ročného hrotového útočníka to bol jeho prvý gól za Slovan.
„Som veľmi rád za premiérový gól. A som rád aj za chalanov, že sme podali taký výkon. Všetci sme to odmakali a nechali sme dušu na ihrisku,“ vravel šťastný strelec.
VIDEO: Yaya Touré
„Tento gól pre mňa znamená veľa. Mal som ťažké obdobie, keď sa mi nedarilo. Musel som sa cez to dostať a verím, že som to teraz prelomil,“ zdôraznil Griger.
„Bola veľká kritika aj na mňa, aj na moju priateľku, takže som to vnímal. Nebolo to ľahké pre mňa, ani pre moju priateľku a moju rodinu,“ priznal.
Grigerova priateľka je Sofia Zara Vittek, dcéra športového riaditeľa bratislavského Slovana.
„Som rád, že teraz to tam padlo a verím, že to odštartovalo sezónu s viacerými gólmi,“ doplnil Griger.
Slovan bol až neuveriteľne presný
Aj za stavu 0:2 mohol ešte Spartak zdramatizovať zápas, no po strele Davida Bukovského Takáč opäť vytiahol skvelý zákrok a loptu schmatol na bránkovej čiare.
Deväť minút pred koncom definitívne zmaril všetky domáce nádeje svojím druhým gólom Ibrahim.
„Zápas sme si prehrali sami. Mrzí nás to najmä kvôli fanúšikom. Urobili sme chyby a Slovan má kvalitu na to, aby nás potrestal,“ skonštatoval po zápase asistent trénera Spartaka Mário Auxt.
VIDEO: Mário Auxt
„Nemyslím si, že si Slovan vytvoril veľké šance. My sme im tie góly darovali,“ prízvukoval.
Tréner Slovana Yaya Touré po prvý raz zažil tradičné derby. „V prvom polčase sme boli až neuveriteľne presní. Rahim Ibrahim odohral výborný zápas a aj Adam (Griger) splnil, čo sme od neho potrebovali. Vrátili sa do mužstva po tom, čo nemali veľkú minutáž a ukázali, že si zaslúžili byť v základnej zostave,“ zhodnotil stretnutie kouč belasých.
Súperi to budú mať ťažké
Tréner hostí bol veľmi spokojný aj s prístupom hráčov. „Videl som na nich veľké odhodlanie už počas prípravy na zápas. Ako trénera ma to veľmi tešilo,“ podčiarkol Touré.
Podobný názor mal aj expert v televíznom štúdiu Erik Grendel, tréner rezervy Slovana.
„Slovanisti boli skoncentrovaní ako na ligu už dlho nie. Ak budú takto pôsobiť v lige aj v ďalších zápasoch, ich súperi to budú mať veľmi ťažké,“ poznamenal Erik Grendel.
Belasí vďaka výhre zdramatizovali situáciu v prvej polovici tabuľky a ukázali, že ich neradno predčasne odpísať v boji o titul, hoci na lídra z Dunajskej Stredy stále strácajú.
„Slovan to mal absolútne pod kontrolou. Spartak sa nevedel dostať do tlaku ani cez štandardky,“ vravel druhý expert v štúdiu Dajto Juraj Piroska.
„Pred zápasom sme vedeli, kde sa nachádza Slovan a kde Trnava. Tá navyše hrala doma a všetko hralo v jej prospech. Neviem, či to hráčom nezviazalo nohy, ale čakal som viac od Spartaku,“ skonštatoval Piroska.