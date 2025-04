Newcastle získal prvú trofej po 56-rokoch, no tréner chce viac: Liga majstrov môže zmeniť klub

Z najvyššej súťaže postúpia do LM tradične štyri najlepšie mužstvá, no dobré výsledky anglických tímov v tejto sezóne európskych pohárov znamenajú, že na postup do LM bude takmer určite stačiť aj piate miesto.

„Môže to zmeniť tento klub z hľadiska príjmov a tiež z hľadiska toho, čo to znamená pripraviť sa na Ligu majstrov. Zmenilo by to všetko, čo sme draho zistili v minulej sezóne,“ povedal v utorok Howe a pripomenul účinkovanie Newcastlu v LM 2023/24, keď v konkurencii Paríža Saint-Germain, Borussie Dortmund a AC Miána obsadil posledné miesto.

„Tento rok je to jedna z najťažších a najvyrovnanejších sezón Premier League za uplynulé obdobie. Medzi tímami, ktoré bojujú o tie priečky, je to veľmi tesné.

Takže to bude o tom, kto bude mať najvyrovnanejšie výkony. A to je tá otázka, dokážeme hrať tak, ako s Liverpoolom? Musíme nájsť cestu, ako to urobiť," dodal.