Klub z východu nechce hrať iba druhé husle. Máme na to kvalitu, hovorí brankárska opora

Dušan Dlugoš v drese Stropkova.
Dušan Dlugoš v drese Stropkova. (Autor: archiv DD)
Peter Cingel|6. okt 2025 o 10:35
Súťaž je náročná, no brankár Dlugoš si myslí, že klub má na viac.

Futbalová tradícia v Stropkove siaha až do roku 1920. V deväťdesiatych rokoch pôsobil miestny klub v druhej lige, dnes hrá MŠK Tesla v TIPOS III. lige – skupina Východ.

Stropkovčania mali vždy vysoké ambície. V sezóne 2023/24 síce súťaž vyhrali, no keďže pôsobili ako farma Prešova, postúpiť nemohli. V ďalšom ročníku mierne ustúpili z popredných priečok, no aktuálne sa držia v hornej polovici tabuľky.

Brankárskou jednotkou MŠK je 25-ročný DUŠAN DLUGOŠ. S futbalom začínal v Jarovniciach, postupne prešiel cez Sabinov, Podbrezovú, Bardejov, Akadémiu Mareka Hamšíka, Ľublin, Tatran Prešov a opäť Bardejov – tentoraz druholigový.

Keďže v Partizáne bolo miesto jednotky obsadené, rozhodol sa prestúpiť do Stropkova. Tu sa stal stabilnou oporou a so Stropkovom vyhral v sezóne 2023/24 III. ligu. Navyše získal aj individuálne ocenenie – stal sa najlepším brankárom skupiny Východ.

Prečo práve Stropkov?

V roku 2021 som sa rozhodol pre Stropkov, pretože som cítil, že tu môžem futbalovo rásť a byť prínosom. Klub má kvalitné zázemie, výbornú partiu a cítil som dôveru od trénerov aj vedenia. To všetko zavážilo pri mojom rozhodovaní.

Dušan Dlugoš v drese Bardejova.
Dušan Dlugoš v drese Bardejova. (Autor: archiv DD)

Aké sú ciele klubu v tomto ligovom ročníku?

Nerád by som používal veľké slová, ale určite nechceme hrať druhé husle. Každý zápas berieme naplno a cieľom je udržať sa čo najvyššie v tabuľke. A ak pritom potešíme aj našich fanúšikov, bude to len príjemný bonus.

Ako ste spokojný s doterajším účinkovaním klubu v súťaži?

Súťaž je náročná, ale myslím si, že máme kvalitu na to, aby sme sa presadzovali ešte výraznejšie.

V niektorých zápasoch nám chýbalo trochu šťastia, inokedy lepšia koncentrácia, no celkovo ukazujeme, že vieme hrať s každým. Sezóna je ešte dlhá, takže verím, že prídu zlomové zápasy a my ich zvládneme.

Aké sú vaše osobné ciele – futbalové aj mimofutbalové?

Futbalovo je to jasné – chytať čo najlepšie, podržať mužstvo a zbierať čisté kontá. A mimo futbalu? Byť spokojný, mať okolo seba ľudí, ktorí ma motivujú, a dopriať si chvíle, keď si môžem vypnúť hlavu.

Čo robíte, keď nehráte futbal?

Najradšej trávim čas so snúbenicou, rodinou a kamarátmi. Rád si zahrám aj iný šport alebo si pozriem futbal. Neodmietnem však ani úplný relax doma na gauči.

Tabuľka: III. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
9
8
1
0
27:7
25
V
V
V
V
V
2
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
9
7
2
0
24:6
23
V
V
V
R
V
3
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
5
2
2
22:12
17
P
P
R
V
R
4
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
9
5
1
3
17:13
16
V
R
P
V
V
5
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
9
5
1
3
19:17
16
V
P
V
V
P
6
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
9
4
3
2
22:14
15
R
P
R
V
V
7
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
9
3
3
3
17:13
12
R
V
R
V
P
8
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
9
4
0
5
15:16
12
P
V
P
P
P
9
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
9
2
3
4
12:16
9
V
V
P
P
R
10
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
9
2
3
4
9:13
9
P
V
P
R
V
11
FK PopradFK PopradFK Poprad
9
2
1
6
5:17
7
P
P
V
P
R
12
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
9
2
1
6
10:30
7
R
P
V
P
P
13
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
9
1
3
5
5:13
6
R
R
P
P
P
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
9
0
2
7
8:25
2
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

