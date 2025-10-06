Klub z východu nechce hrať iba druhé husle. Máme na to kvalitu, hovorí brankárska opora

Futbalová tradícia v Stropkove siaha až do roku 1920. V deväťdesiatych rokoch pôsobil miestny klub v druhej lige, dnes hrá MŠK Tesla v TIPOS III. lige – skupina Východ.
Stropkovčania mali vždy vysoké ambície. V sezóne 2023/24 síce súťaž vyhrali, no keďže pôsobili ako farma Prešova, postúpiť nemohli. V ďalšom ročníku mierne ustúpili z popredných priečok, no aktuálne sa držia v hornej polovici tabuľky.
Brankárskou jednotkou MŠK je 25-ročný DUŠAN DLUGOŠ. S futbalom začínal v Jarovniciach, postupne prešiel cez Sabinov, Podbrezovú, Bardejov, Akadémiu Mareka Hamšíka, Ľublin, Tatran Prešov a opäť Bardejov – tentoraz druholigový.
Keďže v Partizáne bolo miesto jednotky obsadené, rozhodol sa prestúpiť do Stropkova. Tu sa stal stabilnou oporou a so Stropkovom vyhral v sezóne 2023/24 III. ligu. Navyše získal aj individuálne ocenenie – stal sa najlepším brankárom skupiny Východ.
Prečo práve Stropkov?
V roku 2021 som sa rozhodol pre Stropkov, pretože som cítil, že tu môžem futbalovo rásť a byť prínosom. Klub má kvalitné zázemie, výbornú partiu a cítil som dôveru od trénerov aj vedenia. To všetko zavážilo pri mojom rozhodovaní.
Aké sú ciele klubu v tomto ligovom ročníku?
Nerád by som používal veľké slová, ale určite nechceme hrať druhé husle. Každý zápas berieme naplno a cieľom je udržať sa čo najvyššie v tabuľke. A ak pritom potešíme aj našich fanúšikov, bude to len príjemný bonus.
Ako ste spokojný s doterajším účinkovaním klubu v súťaži?
Súťaž je náročná, ale myslím si, že máme kvalitu na to, aby sme sa presadzovali ešte výraznejšie.
V niektorých zápasoch nám chýbalo trochu šťastia, inokedy lepšia koncentrácia, no celkovo ukazujeme, že vieme hrať s každým. Sezóna je ešte dlhá, takže verím, že prídu zlomové zápasy a my ich zvládneme.
Aké sú vaše osobné ciele – futbalové aj mimofutbalové?
Futbalovo je to jasné – chytať čo najlepšie, podržať mužstvo a zbierať čisté kontá. A mimo futbalu? Byť spokojný, mať okolo seba ľudí, ktorí ma motivujú, a dopriať si chvíle, keď si môžem vypnúť hlavu.
Čo robíte, keď nehráte futbal?
Najradšej trávim čas so snúbenicou, rodinou a kamarátmi. Rád si zahrám aj iný šport alebo si pozriem futbal. Neodmietnem však ani úplný relax doma na gauči.