Fodrek veľké zmeny neočakáva. DAC začal zimnú prípravu so staronovou posilou

DAC Dunajská Streda odštartoval v stredu 7. januára zimnú prípravu na jarnú časť futbalovej Niké ligy.
Hráči s realizačným tímom sa stretli už 5. januára, prvé dva dni však prebiehali testovania, počas ktorých preverili fyzické a zdravotné stavy.
„My sme začali už v pondelok, prvé dva dni boli testovacie. Chceli sme mať celkový obraz, ako vyzerajú hráči, aby sme vedeli nastaviť prípravu. Presne o mesiac mame prvý ligový zápas. Určite spravíme maximum, aby sme využili ten čas.
Chceme sa zlepšovať, mame veľký priestor na zlepšenie a budeme pracovať na tom, aby sme sa na jar vrátili silnejší. Hráči dostali individuálne plány, presne vedeli, čo majú robiť. Sú to profesionáli, všetci sa vrátili tak, ako mali,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii tréner Branislav Fodrek.
V kádri momentálne nenastali žiadne zmeny, ani tréner Fodrek výrazné odchody a príchody neočakáva, ale predstavy ohľadom posíl určite sú.
„Zmeny neočakávam, ale bavíme sa o tom s vedením. Samozrejme nejaké pohyby von budú, sú nejaké alternatívy. Uvidíme, čo sa podarí, ale nejaké veľké zásahy nie. Radi by sme káder podržali a možno aj posilnili.
Chceli by sme posilniť obrannú formáciu a priniesť hráčov aj do konkurencie. Zišiel by sa nám hráč do každej formácie, ale nechceme nikoho brať len do počtu. Keď už má niekto prísť, mal by priniesť kvalitu.“
VIDEO: Fodrek a Trusa pred prípravou DAC
Pred Vianocami oznámil DAC predĺženie zmluvy s kapitánom Tarasom Kačarabom. Šepká sa o odchode Christiána Herca, ktorý v Dunajskej Strede začal prípravu.
„Taras je dôležitá osobnosť. Som rád a vítame, že tu bude naďalej s nami. Som však rád aj za Mateja Trusu, ktorý sa už stopercentne pripojil k tréningu. Po dlhšom čase bude výraznou posilou na jar. Čo sa týka Christiána Herca, má s nami stále platnú zmluvu a prípravu začal s nami. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie.“
DAC po výbornej jeseni môže pomýšľať aj na titul, navyše je stále v hre v pohárovej súťaži. „Nehovorili sme to nahlas, ale viackrát sme spomínali naše ambície. Máme slušnú východiskovú pozíciu, chceme sa pobiť o najvyššie priečky. Sme stále v hre o pohár a titul. Aj keď nechceme o titule hovoriť, chceme spraviť všetko pre to, aby sme boli čo najvyššie.“
Dunajská Streda prvú časť prípravy absolvuje v domácich podmienkach a 19. januára odcestuje do tureckej Lary, kde pobudne desať dní.
Počas prípravy ešte v DAC Akadémií absolvujú hráči zápas proti maďarskému druholigistovi Karcagi SE. V Turecku nastúpia proti tímom OFK Belehrad, FK Sarajevo a Austria Viedeň. Generálku absolvujú proti Zlatým Moravciam 31. januára.
„Príprava je nastavená tak, ako sme chceli. Máme päť zápasov a výborných súperov, ktorý nás preveria. Ale je to len príprava. Siedmeho februára sa nikto nebude pýtať, ako sme trénovali a s kým sme hrali. Našou úlohou je, aby sme boli stopercentne pripravený,“ dodal Fodrek.
Po skoro päťmesačnej absencii sa do tréningu vrátil Matej Trusa, ktorý sa zranil v štvrtom kole na pôde Prešova. Dvadsaťpäťročný hráč utrpel zlomeninu píšťaly v strede augusta a vynechal jesennú časť sezóny.
„Cítim sa fajn, som rád, že som opäť s mužstvom. Som hladný po futbale. Je príjemné sa vrátiť vo fáze, keď sa nám darí. Verím, že k našim výsledkom pomôžem aj ja svojimi výkonmi,“ povedal Trusa, ktorý prežíval dlhé obdobie bez futbalu.
„Bolo to dlhé obdobie, zároveň mám veľa roboty za sebou. Potrebujem sa vrátiť do pôvodnej, keď nie lepšej formy, v akej som bol. Čaká ma veľa roboty, ale sa už teším.“
Tréner Fodrek označil Trusu za posilu na jar. „Dá sa to tak označiť, keďže celú jeseň som nehral a na jar prichádzam pomôcť mužstvu. Rád sa tej role ujmem a verím, že budem úspešný.“
Presne v deň jeho 31. narodenín vstúpila Dunajská Streda do tréningového procesu, ale kapitán Taras Kačaraba sa už teší na futbal.
„Teším sa na prípravu, osobne nerád dlho odpočívam. Stačilo toľko voľna, koľko sme dostali. Všetci sme boli spolu s rodinami, každý sa naplnil energiou a sme plný silou. Ani zima mi nerobí problém, lebo na Ukrajine býva ešte väčšia,“ začal na úvod stredný obranca, ktorý pred sviatkami predĺžil zmluvu do leta 2029.
„Boli tam nejaké rozhovory s agentom, ale neboli konkrétne ponuky. Od začiatku prebiehala komunikácia s klubom, a potom sme sa dohodli. Som zato šťastný.“
DAC zimuje na druhom mieste tabuľky, na jar chce naháňať Slovan o titul. „Klub má na to, aby slávil úspech. Máme všetko, aby sa hráči zlepšovali. Máme krásnu akadémiu, dobré mužstvo a trénerov, všetko dobre funguje. Budeme pokračovať ďalej, aby sme potešili fanúšikov.“
Plán zimnej prípravy
7. januára: prvý tréning v roku 2026
16. januára, 15.00: DAC 1904 - Karcagi SE (Maďarsko, II. liga)
19.-28. januára: sústredenie v tureckej Lare
21. januára: DAC 1904 - OFK Belehrad (Srbsko, 1. liga)
24. januára: DAC 1904 - FK Sarajevo (Bosna a Hercegovina, 1. liga)
27. januára: DAC 1904 - FK Austria Viedeň (Rakúsko, 1. liga)
31. januára: DAC 1904 - FC ViOn Zlaté Moravce (Slovensko, II. liga)